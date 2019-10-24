مباراة جينك تكشف عن العلاقة المميزة بين محمد صلاح وساديو ماني

كشفت مباراة فريق جينك البلجيكي ضد فريق ليفربول الإنجليزي عن مدى العلاقة المميزة بين محمد صلاح وساديو ماني ثنائي الهجوم في الريدز خلال الفترة الأخيرة وأيضاً قد أظهرت للجميع عدم وجود أزمات بينهما.





نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك :-

ونجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على فريق جينك بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





عودة إيجابية لمحمد صلاح من الإصابة :-

وشهدت المباراة مشاركة اللاعب المصري محمد صلاح طوال التسعين دقيقة، وسجل أيضا هدف الريدز الرابع وقبل ذلك كان قد صنع الهدف الثالث، وتعد هذة المباراة عودة قوية لصلاح بعد إصابته في الفترة الأخيرة وابتعاده عن مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.





العلاقة بين محمد صلاح وساديو ماني :-

واظهرت مباراة فريق جينك مع ليفربول مدى العلاقة المميزة بين صلاح وماني، حيث صنع المصري الهدف الثالث للسنغالي، وأيضاً صنع ماني الهدف الرابع لصلاح وقاما بالاحتفال سويا بعد الهدفين مما قد يكذب التقارير التي انتشرت في الفترة الأخيرة بتوتر العلاقة بين ثنائي ليفربول.





ترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا :-

ويحتل فريق نابولي صدارة تلك المجموعة برصيد 7 نقاط بعد فوزه بالأمس على فريق سالزبورج بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في النمسا، بينما يحل فريق ليفربول في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وياتي سالزبورج في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يقع جينك في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.