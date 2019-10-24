عاجل.. تصريح قوي للرئيس السيسي بشأن سد النهضة خلال لقائه أبي أحمد

السيسي: تحقيق التنمية في إثيوبيا لا يجب أن يكون على حساب مصر





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء رئيس وزراء إثيوبيا، إن مصر طالما أبدت انفتاحاً وتفهماً للمصالح التنموية للجانب الإثيوبي بإقامة سد النهضة، إلا أنها في نفس الوقت تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، ومن ثم يتعين ألا تكون مساعي تحقيق التنمية في إثيوبيا على حساب تلك الحقوق.





وأضاف الرئيس بحسب بيان لرئاسة الجمهورية نشره السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، أن إقامة السد يجب أن تتم في إطار متوازن ما بين مصالح دول المنبع والمصب.





وأوضح الرئيس أن نهر النيل بامتداده من الهضبة الإثيوبية إلى مصر، يعد بمثابة شريان تعاون وإخاء وتنمية، ولا يجب أن يكون مصدراً لأية مشاكل أو تناحر، وأن مساحة التعاون المشترك في هذا الإطار من المفترض أن تطغى على أية فرصة للخلافات.