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​وزيرة الاستثمار تتفقد مشروع سيتى سنتر الماظة ضمن المناطق الاستثمارية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:40 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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تفقدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019م، مشروع سيتى سنتر الماظة، الذى تم انشائه وفقا لنظام المناطق الإستثمارية، باستثمارات 9.35 مليار جنيه، وذلك بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بإعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعبد الله النقراشى، الرئيس الإقليمي لشركة ماجد الفطيم العقاريّة في مصر.

ويقع المشروع على طريق القاهرة السويس على مساحة 29.5 فدان، ويضم أكثر من 260 متجرًا للبيع بالتجزئة والمطاعم المحلية والعالمية، ووفر 40 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.


وأشادت الوزيرة، بمشروع سيتى سنتر الماظة، والذى يعد ضمن المناطق الاستثمارية، التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث ساهمت الوزارة فى استصدار كافة الموافقات والتراخيص الخاصة بالمشروع، بالتعاون مع  وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  مشيرة إلى أن نظام المناطق الاستثمارية ساهم فى احيائه قانون الاستثمار، ويوجد حاليا 5 مناطق استثمارية تضم 271 مشروع بإجمالى رؤوس اموال بلغت 11 مليار جنيه، وفرت 350 الف فرصة عمل، ويتم حاليا التوسع فى المناطق الاستثمارية بانشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، ومن المنتظر أن تساهم هذه المناطق فى توفير 500 الف فرصة عمل مباشر وغير مباشرة وجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه.


وذكر السيد/ عبد الله النقراشى، الرئيس الإقليمي لشركة ماجد الفطيم العقاريّة في مصر، أن مشروع سيتي سنتر ألماظة رابع مركز تجارى فى مصر تمتلكه شركة ماجد الفطيم، موضحا أن شركة ماجد الفطيم تستثمر فى مصر منذ 21 عام من خلال امتلاكها واداراتها مجموعة من المراكز التجارية والتي تضم مول مصر، سيتي سنتر المعادي وسيتي سنتر اسكندرية، بالاضافة الى امتلاكها واداراتها لسلسة متاجر كارفور والتى تتضمن 13 هايبر ماركت و31 سوبر ماركت، مشيرا إلى أن الشركة بلغ حجم استثماراتها فى مصر 2.6 مليار دولار، من خلال استثماراتها فى مصر 2019، وساهمت فى 47.5 الف وظيفة مباشرة، و76.7 الف وظيفة غير مباشرة.
وأشاد بدعم وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مشروع الشركة من خلال تذليل العديد من التحديات التى واجهت المشروع.​


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