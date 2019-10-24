Advertisements
Advertisements
Advertisements

سلمى هاني تفوز على راشيل أرنولد في الدور الأول من بطولة العالم للإسكواش بمصر

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:46 م
Advertisements
سلمى هاني
سلمى هاني
علي نبوي
Advertisements
فازت المصرية سلمى هاني والمصنفة رقم 15 على مستوى العالم، في الدور التمهيدي الأول من بطولة العالم للإسكواش المقامة في مصر، على راشيل أرنولد، بثلاثة أشواط دون رد، لتنتقل سلمى إلى الدور الثاني من البطولة.

سيطرت سلمى هاني على مجريات المباراة من البداية إلى النهاية، لتحقق انتصارا في الشوط الأول 11-6 ، وفي الشوط الثاني 11-9 ، وفي الشوط الثالث 11-9 لتنهي المباراة لصالحها في 26 دقيقة.

وقالت سلمى بعد المباراة: "كنت أعلم أنها الجولة الأولى ستكون صعبة ، راشيل كانت تلعب بشكل جيد،، لذلك كان علي التركيز من الجولة الأولى والاستعداد الجيد للبطولة".

وأضافت اللاعبة المصرية: "بالطبع ، كنت متوترة بعض الشيء لأنها كانت الجولة الأولى من بطولة العالم ، لكنني سعيدة لأنني تمكنت من الفوز بثلاثة أشواط، وأنا سعيد للغاية بأدائي."

وأردفت: "لقد استمتعت بوجود والدي والمدربين هنا، أتطلع إلى الجولة المقبلة. إنها أكبر بطولة للسيدات ، وهي في بلدي الأم ، هناك حماس وترقب كبير بالنسبة لنا، إنه لأمر جيد بالنسبة لنا نحن المصريين أن نخوض هذه البطولة هنا في بلدنا مصر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سلمى هاني اخبار الرياضة

أخبار تهمك

مفاجأة.. شقيق هيثم أحمد زكي يقلب الطاولة: هذا ما كان يريده قبل وفاته

منذ يوم

الزمالك يغري أحمد فتحي بمليون دولار لخطفه من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تنفيذ أول توصيات اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة (صورة)

منذ حوالي 19 ساعة

تردد قناة MBC Action إم بي سي أكشن الناقلة مجانا لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. بث مباشر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - مفاجأة نجم الزمالك يستقر على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

ميسي يوجه رسالة نارية إلى مدرب البرازيل

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تردد قناة إم بي سي أكشن «MBC Action» الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل الآن

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السعودية تعلن وفاة أحد أفراد العائلة المالكة

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباراة البرازيل ضد الأرجنتين بث مباشر

منذ حوالي 23 ساعة

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

منذ حوالي 22 ساعة

انخفاض في أسعار هذه السلع.. خبر سار لجميع المواطنين من "الغرفة التجارية" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيان جديد من الحكومة بشأن مفاوضات سد النهضة برعاية أمريكا

منذ حوالي 5 ساعات

تردد قناة KSA SPORTS HD 1 السعودية الرياضية الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

"الشوربجي" يتوج بلقب هونج كونج للاسكواش

على فرج: سعيد بلقب دى بى دي للاسكواش ..ونور منحتنى الثقة بعد خسارة الشوط الأول

نور الطيب تحقق فوزا سهلا على راشيل جرينهام في بطولة الجونة الدولية للإسكواش

لاعبو مصر يتألقون في بطولة أميركا المفتوحة للإسكواش (صور)

الوليلي والطيب تتأهلان إلي نصف نهائي أمريكا المفتوحة للإسكواش

بالصور.. مصر تضمن لقب بطولة أميركا المفتوحة لسيدات الإسكواش

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:50 م

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

09:22 م

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

10:04 ص

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

12:45 ص

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباراة البرازيل ضد الأرجنتين بث مباشر

09:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status