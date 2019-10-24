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"وقعت عليهم تندة".. إصابة شخصين بسبب سوء الأحوال الجوية بفيصل

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:45 م
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سقوط تندة
سقوط تندة
محمد جابر
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أصيب شخصان إثر سقوط "تندة" مسجد بشارع العشرين بمنطقة فيصل، بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.

وكان مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، تلقى إشارة من من شرطة النجدة بإصابة شخصين سقطت عليهم " تندة" بشاع عبدالعال المتفرع من العشرين فيصل.

وأوضحت التحريات الاولية أن سقوط "التندة" كان بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار خلال الساعات القليلة الماضية، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.
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الكلمات المفتاحية

فيصل سقوط تندة

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