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السيسي لآبي أحمد: تحقيق التنمية في أثيوبيا ليس على حساب مصر

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:42 م
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السيسي
السيسي
هدى عبدالرازق
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أعلن السفير بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، على هامش قمة سوتشي بروسيا، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز في نبأ عاجل.

وقال الرئيس السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا، إن تحقيق التنمية في أثيوبيا ليس على حساب حقوقنا.
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