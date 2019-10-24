السيسي لآبي أحمد: تحقيق التنمية في أثيوبيا ليس على حساب مصر



وقال الرئيس السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا، إن تحقيق التنمية في أثيوبيا ليس على حساب حقوقنا.

أعلن السفير بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، على هامش قمة سوتشي بروسيا، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز في نبأ عاجل.