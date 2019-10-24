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انقطاع التيار الكهربائي عن 15 منطقة في قنا ونقادة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:41 م
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كهرباء قنا
كهرباء قنا
بسام عبدالحميد
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أعلنت هندسة كهرباء مركز نقادة، بمحافظة قنا، أنه نظرا لأعمال الصيانة سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن مغذى الشيخ على ويشمل (كوم الضبع، الشيخ على) ومغذي نقادة 1 و2 ويشمل كل من (المنشية، حاجر المنشية، منطقة الجامع العتيق).

وأوضحت أن ذلك يوم السبت الموافق 26 أكتوبر 2019 من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا وسيتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من اعمال الصيانة.

كما أعلنت هندسة كهرباء قنا غرب، أنه نظرا لأعمال الصيانة سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن 10 مناطق بمدينة قنا هي (الأحوال المدنية – المنشية – عزبة سعيد – شارع سعودي – مدرسة الزراعة – شارع بحرى البلد – الدقينى – السهريج – كوبرى الشيخ يونس – شارع الجميل خلف الإسعاف).

وأوضحت أن ذلك يوم السبت الموافق 26 أكتوبر 2019 من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا وسيتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من اعمال الصيانة.
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