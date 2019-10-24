يسرا ونجيب ساويرس يحتفلان مع أبو بنجاح "حبيبى يا ليل"

احتفل مساء أمس عدد كبير من نجوم الفن مع النجم أبو، بنجاح أغنيته الجديدة "حبيبي يا ليل".

وحرص على حضور الإحتفاليه الفنانة يسرا، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، والسيناريست تامر حبيب، والفنانة بشري، وتارا عماد وعدد اخر من نجوم الفن.

وحقق فيديو كليب أغنية "حبيبي يا ليل" نسب مشاهده عالية عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والأغنيه من كلمات وألحان أبو، توزيع روبرت كمال والفيديو كليب من إخراج مريم أبو عوف، وشاركته في الفيديو كليب الفنانة الشابة تارا عماد.





و قدم أبو، أغنية"حبيبي يا ليل" لأول مرة خلال حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، وقد إنتهي من تصويرها كفيديو كليب منذ أسابيع.





كلمات أغنية حبيبي ياليل

حبيبي ياليل

سهران مشغول بالشوق بيطول والنوم ولا جالي وماليش غيرك اه يا ليل يسمعني ويحن على حالي.

دي حكايتي معاه يا ليل حكاية حبيته حب يا ليل مالوش نهاية والله يا ليل غرامه ده معايا مابيسبنيش.

حبيبي يا ليل مغلبني وقلبي مطاوعه وسايبني في قربه وبعده دوبني ولا بنساه.

اشكي لمين يا ليل حالي وقلبي يقولي وانا مالي قمر فوق عالي وندالي وخدني معاه.

يلي انت عنيك بتقول مواويل قسم وسمعني على رمش عيون الدنيا تميل ماتميل وايه يعني.

اتدلع يلي هواك رماني الضحكة تملى الكون اغاني بسمعها وادوب واحن تاني وافكر فيه.





أغنية 3 دقات

ومن أشهر أغاني أبو، أغنية "3 دقات" حيث تعد علامة فارقة في حياته الفنية جميعها، لأنها حققت إنتشارا واسعا ونسب مشاهدة ضخمه، ولأن الفيديو كليب يضم كبار الفنانين الذين شاركوا في غنائيها فضلا عن أدائهم التمثيلي بالفيديو كليب.





ومؤخرًا تخطت أغنية "3 دقات" للمطرب أبو، والتي تعد الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي، حاجز النصف مليار مشاهدة، وهو ما يعد رقًما قياسيًا جديدًا لأغنية عربية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





وبعد النجاح الساحق الذي حققته أغنية " 3 دقات " للفنان المصري الواعد " أبو " ومن ثم الانتشار الواسع بين أرجاء الوطن العربي مؤخرًا علي الصعيد الفني ومن خلال المتاجر الإليكترونية المختلفة، قام الفنان اللبناني جوني عواد بترجمة كلمات الأغنية إلي اللغة الإسبانية وغنائها بعد موافقة من الفنان " أبو".





واستطاعت " 3 دقات " ان تحقق نجاحًا باهرًا بعد أن تخطت 125 مليون مشاهدة علي الموقع الإجتماعي يوتيوب" و28 مليون استماع عبر تطبيق " أنغامي " لتفوز بجائزة أفضل أغنية لعام 2017، فضلًا عن احتلال المركز الأول منذ شهر أكتوبر 2017 وحتى الآن حسب تصنيف World Music Awards.





وتقول كلمات أغنية "3 دقات"

وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد

عمال بحكيله وأشكيله وأشرح وأعيد

فجأة لاقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر

خارجة من المايه وطلتها أقوى من السحر

لما شوفتها قلبي دق 3 دقات

والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات

لما الرق دخل قلبي رق وحنيت

طب هعمل إية روحت أنا غنيت

أمتى الحب طال... قلبي ولا في الخيال

عودك ده فيه يتقال... مواااااال

ويا عيني ياااااا... يا سيدي على الأيام

لما تهادي قلوبنا غرام فجأة يهون كل اللي فات

ولاقيت جوايا خناقة كبيرة قامت على طول

عقلي يعقلني وقلبي يقولي روحلها قول

مخدتش ثواني وكان قلبي طالع كسبان

روحت وقولتلها... إن أنا ولهان

أمتى الحب طال... قلبي ولا في الخيال

عودك ده فيه يتقال... موااااال

ويا عيني يااااا... يا سيدي على الأيام

لما تهادي قلوبنا غرام... فجأة يهون كل اللي فات

ويا عيني ياااا... يا سيدي على الأيام

لما تهادي…