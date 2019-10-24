حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على تزويد قرائها في المملكة العربية السعودية، بكافة التفاصيل التي يبحثون عنها، نقدم لكم طريقة الاستعلام عن فاتورة الماء برقم الهوية الوطنية بالسعودية.





طريقة الاستعلام عن فاتورة الماء برقم الهوية الوطنية بالسعودية





أصبح من السهل على لمواطن السعودي الاستعلام عن فاتورة الماء بالسعودية برقم الحساب الخاص بالفرد المستعلم أو رقم العداد، ويقوم المواطن بالضغط على رابط الشركة الوطنية للمياه في السعودية، و برقم الهوية يقوم العميل بإستخراج قيمة الفاتورة المستعلم عنها.





وحرصت الشركة الوطنية للماء في السعودية على بذل كفة جهدها لتسهيل على المواطنين طرق سداد فاتورة المياه، ومن هنا نقدم لكم كل ما يهمكم من معلومات متعلقة بطريقة سداد فتورة الماء في السعودية برقم الهوية.





رابط شركة المياه للا ستعلام عن فاتورة "الماء" برقم الهوية الوطنية بالسعودية





من هنــــــــا . – يدخل الفرد على الموقع الخاص بخدمات الإستعلام عن فاتورة المياه في المملكة العربية السعودية،





– وعقب الدخول على ذلك الموقع سوف يجد العميل كل ما يستعلم عنه.





– يعمل العميل على إدخال بضع بيانات ومنها تاريخ الميلاد، ورقم الجوال، وكذلك رقم الهوية، كما سوف يعمل على تحديد صك الملكية، ويجب أيضاً أن يعمل على إختيار مزود الخدمة.





– والآن ومع ذلك صار في الإمكان لأى فرد أن يستعلم عن فاتورة المياه.





الإستعلام عن فاتورة المياه في السعودية





من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني لـ شركة المياه الوطنية في السعودية، وعن طريق ذلك سوف يدخل المستعلم على رابط حساب إستهلاك المياه الشهري، من هنــــــــــا





واقتصدت الشركة الوطنية للمياه في السعودية، الكثير من الوقت على مواطنيها، وتبذل كافة جهدها لتلبية إحتياجات وطلبات المواطنين السعوديين، كما توفر لهم كل ما هم في إحتياج له.





وأوضحت الشركة الوطنية للمياه في السعودية، أن عمليات التحديث الخاصة ببيانات المواطن تعمل على زيادة الخدمات التي تقوم بتقديمها الشركة الوطنية للمياة في السعودية لكافة عملائها الكرام، ومن هنا فتحديث البيانات سوف تعمل على تمكين المواطن السعودي، وكذلك عملاء الشركة من الآتي:





– التعرف على رقم العداد.





– معرفة عدد الوحدات.





– السرعة في تلافي الأخطاء والعمل على حلها.





– الإمكانية من تقسيط فواتير المياه.