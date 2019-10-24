ضبط مسئول مصنع هواتف محمولة بدون ترخيص في الوايلي

تمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة من ضبط (مسئول عن مصنع هواتف محمولة كائن بدائرة قسم شرطة الوايلي)، لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه باستيراد قطع غيار ومستلزمات إنتاج الهواتف المحمولة وتجميعها وإعادة تصنيعها كهواتف حديثة الصنع وتثبيت ملصقات تُفيد تصنيعها بإحدى الدول الأجنبية مدخلًا الغش على جمهور المستهلكين، وعثر بداخل المصنع على (108715 قطعة غيار ومستلزمات محمول مختلفة- 7250 كتيبا تعريفيا - 500 هاتف محمول- 300 كيلو بلاستيك- ماكينة) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



وبمواجهته اعترف باستيراد قطع غيار ومستلزمات الهواتف المحمولة بقصد تجميعها وإعادة تصنيعها كهواتف محمولة وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

