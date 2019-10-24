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المياه الوطنية: إنجازنا 87% من خطة 2020 المستهدفة لتركيب العداد الذكي في أنحاء المملكة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:33 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر السعودي
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أعلنت شركة المياه الوطنية بالمملكة، عن نجاحها بنهاية شهر سبتمبر الماضي، في تركيب أكثر من 1.7 مليون عداد ذكي بمناطق المملكة المختلفة، موضحة بأنها تمثل نسبة 87% من مليوني عداد ذكي مستهدف تركيبها مطلع 2020.

وأشارت الشركة، إلى أنها نجحت في إكمال دائرة الربط الإلكتروني لمنظومة العدادات الذكية لنحو 1.1 مليون عداد ذكي في عدد من المناطق بشبكات لاسلكية ثابتة "مجمعات القراءات"، إذ ترسل هذه العدادات القراءات كل 15 ثانية إلى مجمعات البيانات، التي بدورها ترسل القراءات لكل عداد ذكي خاص بكل عقار 4 مرات في اليوم الواحد لنظام الفاتورة بشركة المياه الوطنية وربطها آليا بحسابات العقارات دون تدخل بشري.

وبينت شركة المياه، أن الهدف من بناء هذه المنظومة هو تحقيق مفهوم التحول الرقمي في الخدمات وتعزيز التواصل والإرشاد المستمر للعملاء لما تتمتع به العدادات الذكية من خصائص وميزات تدعم التحكم بالاستهلاك، وذلك من خلال إرسال رسائل تنبه العملاء إلى ارتفاع الاستهلاك. 

وذلك بالإضافة إلى إصدار الفواتير في يوم 28 من كل شهر ميلادي وميزات أخرى تدعم الكفاءة التشغيلية تتضمن تحديد حالة وصول المياه للعملاء وغيرها من التنبيهات الاستباقية، التي تحقق سرعة الأداء وجودة التشغيل، مؤكدة استمرارها في تطوير الإجراءات الخاصة بخدمات العملاء وأتمتتها ورفع مستوى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة لهم.

ويأتي ذلك تأكيدا على جهود الشركة ونجاح استراتيجيتها التطويرية ضمن مبادرات برنامج التحوُّل الوطني ورؤية المملكة 2030، في تطبيق أعلى معايير الجودة ومدى التزامها بتوفير أحدث الأنظمة التقنية لخدمة عملائها ضمن أهدافها نحو التحوُّل الرقمي لمنظومتها المائية.

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