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خلال قافلة.. "الداخلية" تجري الكشف الطبي على 1004 مواطنين بالقليوبية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:34 م
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كشف مجاني على المواطنين
كشف مجاني على المواطنين
هبة عبد الحفيظ
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وجه قطاع الخدمات الطبية على مدار يومين، قافلة طبية للكشف بالمجان على أهالي مدينة شبين القناطر بالقليوبية.

وقام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية بتوجيه قافلة طبية ضمت كافة التخصصات مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة، على يومين، لتوقيع الكشف الطبي على أهالي مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع مستشقى شبين القناطر المركزي حيث أسفرت جهود القافلة عن توقيع الكشف الطبى على عدد (1004) حالات، وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.
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