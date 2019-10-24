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البابا تواضروس لأبناء وخدام الكنيسة: لا تمل عن الافتقاد

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:34 م
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البابا تواضروس
البابا تواضروس
حازم رفعت
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قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية: "أيها الخادم لاتمل عن الافتقاد، عليك أن تفقد كل إنسان دون تفرقه بين أحد".

وشدد البابا تواضروس في رسالته لأبناء وخدام الكنيسة عبر مقطع فيديو بث على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على أن لا يكون للخادم جماعة خاصه لافتقادم، بل إن يخدم الكل الفقير والمحتاج والإنسان المهموم والذي يريد أن يعرف الله.

كان تواضروس قد زار أمس مقر السفارة المصرية بالعاصمة النمساوية فينا، حيث كان في استقبال قداسته، السفير عمرو عامر، سفير مصر لدى النمسا، والسيدة حرم السفير، والسيدة هاله يوسف نائب السفير، والقنصل العام محمد فرج، والقنصل محمد طه، وعدد من أعضاء السفاره المصرية هناك، ودار الحديث حول أهمية ربط الجيل الثاني والثالث بالوطن الأم مصر.

رافق البابا تواضروس خلال الزيارة، نيافة الانبا جبريل، اسقف النمسا والقطاع الألماني بسويسرا ووفد من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، في رسالته لأبناء وخدام الكنيسة عبر مقطع فيديو بث على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، "أيها الخادم لاتمل عن الافتقاد، عليك أن تفقد كل إنسان دون تفرقه بين أحد".

وشدد البابا تواضروس على أن لا يكون للخادم جماعة خاصه لافتقادم، بل إن يخدم الكل الفقير والمحتاج والإنسان المهموم والذي يريد أن يعرف الله.

كان البابا الأنبا تواضروس الثاني، قد زار أمس الأربعاء، مقر السفارة المصرية بالعاصمة النمساوية فينا، حيث كان في استقبال قداسته، السفير عمرو عامر، سفير مصر لدى النمسا، وحرم السفير، والسيدة هاله يوسف نائب السفير، والقنصل العام محمد فرج، والقنصل محمد طه، وعدد من أعضاء السفاره المصرية هناك.

ودار الحديث حول أهمية ربط الجيل الثاني والثالث بالوطن الأم مصر.

ورافق قداسة البابا تواضروس خلال الزيارة، نيافة الانبا جبريل، اسقف النمسا والقطاع الألماني بسويسرا ووفد من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
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الكلمات المفتاحية

الكنيست الخدمة البابا تواضروس

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