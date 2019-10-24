إزالة 269 حالة إشغالات متنوعة في الواسطى ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، عن تنفيذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى ببني سويف، برئاسة عادل ضيف الله، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بعدد من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية بالمدينة، أسفرت عن إزالة ورفع 269 حالة إشغالات متنوعة، وتحررت المحاضر الأزمة للمخالفين.



وشارك في الحملة الأجهزة الأمنية، برئاسة اللواء محمد توفيق مساعد، مدير الأمن، وبمشاركة مسؤولى الأجهزة المعنية من الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية، وأسفرت عن إزالة ورفع 269 حالة إشغالات متنوعة: 19 تاندة، و14 رصيف وسلم، و121 لافتة ويافطات، و73 تعد علي الارصفة وباعة جائلين، وإزالة 3 أكشاك مخالفة صادر لها قرار ازالة، و3 بروز مخالفة، و16 حالة آخرى متنوعة.



محاضر للمخالفين

وأشارت المحافظة، في بيان لها، إلى أن الحملة حّررت 5 محاضر لمحال لإدارتها بدون ترخيص، و15محضر لعدم وجود شهادات صحية وعدم توافر الاشتراطات الصحية وتدني مستوى النظافة، علاوة على تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وذلك بجانب رفع كمية من تراكمات المباني علي جانبي الطريق المؤدي للطريق الصحراوي، كما تم تنفيذ قرارات غلق وتشميع 5 محلات ومقاهي بشارع طراد النيل وجمال عبد الناصر بالمدينة، فضلًا عن شفط مياه الأمطار ببعض المواقع والمناطق بدائرة المركز.



يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة بإستمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تطبيقًا للقانون.



استعدادت بني سويف لمواجهة الأمطار وحالة الطقس السيئ

أعلنت محافظة بني سويف، الاربعاء، عن مراجعة مديرية الري جميع مخرات السيول والاطمئنان على استمرار جاهزيتها، والتأكد من عدم وجود أية تعديات بمحيط هذه المخرات والبالغ عددها 7 مخرات، منها 6 مخرات في بني سويف وببا وناصر شرق النيل وهي: مخر سنور بطول 3كم وعرض 30م، مخر بياض العرب بطول 3.6كم وعرض 10متر، مخر وادي غراب بطول 2كم وعرض 4متر، مخر وادي فقيرة بطول 300مترا، مخر غياضة الشرقية بطول 3كم،مخر جزيرة أبوصالح بطول 1.3كم،والتي تصب جميعها في مجرى نهر النيل، بالإضافة إلى مخر السيل بـ" طما فيوم " والذي يبلغ طوله 1.6كم ويصب في البحر اليوسفي.



تقلبات الطقس

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن إدارة الأزمات وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، راجعت كافة الإستعدادات التي نفذتها الأجهزة المعنية بالمحافظة لمجابهة تقلبات الطقس المحتملة، التي أعدتها المحافظة تحت اشراف مباشر من المحافظ المستشار هاني عبد الجابر، خطة تم تنفيذها مع بداية شهر سبتمبر الماضي، والتي تضمنت الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.



سيول وأمطار

وأشار البيان، إلى أنه يتم متابعة الاستعدادت عن طريق غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالمحافظة، والجولات التفقدية الميدانية المستمرة لمتابعة مخرات السيول بدائرة المحافظة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أية سيول محتملة أو أمطار، بالإضافة إلى مناقشة التقارير الدورية بشكل لتقييم الوضع الحالى للمخرات من حيث صيانتها وتطهيرها.

