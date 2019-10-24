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45 دقيقة للسيطرة على حريق داخل مصنع "مقرمشات" بالبدرشين

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:31 م
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حريق
حريق
محمد جابر
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سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق نشب داخل مصنع "مقرمشات" بمركز البدراشين جنوب المحافظة، اليوم الخميس.

وكانت عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق من إحدى المنشآت الصناعية بمركز البدرشين، تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء، تمت السيطرة على الحريق خلال 45 دقيقة، وتمكنوا من إخماد الحريق قبل امتداده إلى المجاورات.

وجرى تنفيذ عملية التبريد لمدة نصف ساعة، خشية تجدد الحريق، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة الوقوف على ملابساته، والتي رجحت حدوث ماس كهربائي.

وبالفحص أن المنع من طابق واحد على مساحة 500 متر، ونتج عنه احتراق كمية من المنتج النهائي المعد للبيع، وماكينات تغليف، دون وقوع إصابات.
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الكلمات المفتاحية

حريق مصنع البدرشين

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