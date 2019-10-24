"الصحة": تطعيم 8.8 ملايين طفل خلال 7 أشهر بالوحدات الصحية بالمجان

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقديم خدمة التطعيمات الروتينية الإجبارية بالمجان لـ 8 مليون و813 ألفًا و893 طفلًا بداية من يناير وحتى يوليو 2019، وذلك من خلال 5 آلاف و196وحدة صحية منتشرة فى 27 محافظة على مستوى الجمهورية، مشيرةً الي أن الوزارة قامت بتطعيم 18مليون و698ألفًا و249 طفلًا خلال عام 2018.



وأكد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، توفير أرصدة استراتيجية كافية من مختلف الطعوم والأمصال لمدد تتراوح من 6 شهور إلى 15 شهرًا، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية للارتقاء بالمنظومة الصحية والأمن الصحي القومي، كإحدى أهم ركائز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.



ومن جانبه أوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه تم إدراج طُعم "السولك" فى جدول التطعيمات الروتينية في يوليو من العام 2018، وذلك لضمان استمرارية مصر خالية من مرض شلل الأطفال طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.



ولفت عيد، إلي أنه تم البدء فى الإعداد لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانيه فى الربع الاخير من عام 2019 وذلك للقضاء على تلك الأمراض، مضيفًا أن مصر حصلت على شهاده استمرار خلوها من مرض شلل الاطفال من منظمه الصحة العالمية.



وأشار "عيد" إلي توفير رصيد استراتيجي كاف من تطعيمات المدارس (لقاح السحائي الثنائي ولقاح الثنائي كبار)، حيث تم تطعيم طلاب المدارس للعام الدراسي 20182019 والطلاب المتخلفين عن التطعيم من سنوات سابقة، بالإضافة إلي توفير الأرصدة اللازمة لتطعيم طلاب المدارس للعام الدراسي 20192020.