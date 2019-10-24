اسعار العملات اليوم في مصر 24-10-2019.. هدوء نسبي مقابل الجنيه والريال السعودى يرتفع

اسعار العملات اليوم في مصر

استقرت اسعار العملات اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري الخميس 24-10-2019، وذلك في ظل حالة استقرار شهدتها العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر، وكان سعر الريال السعودى قد شهد حالة من الارتفاع امام الحنيه المصري خلال تعاملات اليوم الماضي وننشر فيما يلي اخر التحديثات الخاصة بأسعار العملات في البنوك وجاءت كما يلي:





اسعار الدولار اليوم

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.13 جنيه للشراء، 16.26 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.15 جنيه للشراء، و 16.25 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.15 جنيه للشراء، و 16.25 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.15 جنيه للشراء، و 16.25 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.15 جنيه للشراء، و 16.25 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.13 جنيه للشراء، و 16.23 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.14 جنيه للشراء، و 16.24 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.15جنيه للشراء، و 16.25 جنيه للبيع.



اسعار العملات الاجنبية اليوم الخميس 24-10-2019

وانخفض سعر اليورو إلى متوسط 17.94 جنيه للشراء و18.05 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الأربعاء 23 أكتوبر 2019، وتراجع متوسط سعر الجنيه الإسترلينى ليسجل 20.79 جنيه للشراء 20.91 جنيه للبيع ، وسجل سعر الفرنك السويسرى نحو 16.30 للشراء و16.41 للبيع فى نهاية تعاملات اليوم، وبلغ متوسط سعر 100 ين يابانى، 14.86 جنيه للشراء و14.96 جنيه للبيع.



