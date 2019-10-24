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اسعار العملات اليوم في مصر 24-10-2019.. هدوء نسبي مقابل الجنيه والريال السعودى يرتفع

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:17 م
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اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر
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اسعار العملات اليوم في مصر 
استقرت اسعار العملات اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري الخميس 24-10-2019، وذلك في ظل حالة استقرار شهدتها العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر، وكان سعر الريال السعودى قد شهد حالة من الارتفاع امام الحنيه المصري خلال تعاملات اليوم الماضي وننشر فيما يلي اخر التحديثات الخاصة بأسعار العملات في البنوك وجاءت كما يلي:

 اسعار الدولار اليوم 
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.13 جنيه للشراء، 16.26 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.15جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع.

 اسعار العملات الاجنبية اليوم الخميس 24-10-2019
وانخفض سعر اليورو إلى متوسط 17.94 جنيه للشراء و18.05 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الأربعاء 23 أكتوبر 2019، وتراجع متوسط سعر الجنيه الإسترلينى ليسجل 20.79 جنيه للشراء 20.91 جنيه للبيع ، وسجل سعر الفرنك السويسرى نحو 16.30 للشراء و16.41 للبيع فى نهاية تعاملات اليوم، وبلغ متوسط سعر 100 ين يابانى، 14.86 جنيه للشراء و14.96 جنيه للبيع.

اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر

 اسعار العملات العربية اليوم في البنوك 
 شهد سعر الريال السعودى استقرارا ليسجل متوسط 4.30 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع فى حين بلغ متوسط الدينار الكويتى 53.16 جنيه للشراء و 53.59 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدرهم الإماراتى عند متوسط 4.39 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع. بينما بلغ متوسط سعر اليوان الصينى أمام الجنيه 2.28 جنيه و2.29 جنيه للشراء والبيع على التوالى.

اسعار العملات اليوم في مصر 24-10-2019
العملةشراءبيع
الدولار16.1316.23
اليورو17.9418.05
الجنيه الاسترليني20.7920.91
فرنك سويسري16.3016.41
100 ين ياباني14.8614.96
ريال سعودي4.304.32
دينار كويتي53.1253.50
درهم إماراتي4.394.42
يوان صيني4.282.29
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