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"الصحة": تحليل 2.3 مليون عينة لحديثي الولادة لفحص نقص هرمون الغدة الدرقية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:28 م
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وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
منى صموئيل
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء 5 ملايين و590 ألفًا و131 تحليلًا، من خلال الإدارة المركزية للمعامل، في الفترة من منتصف 2018 وحتى شهر سبتمبر 2019، وذلك في إطار الخدمات الطبية التي تقدمها المعامل للمصريين وغير المصريين.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن أكثر التحاليل التي تم إجراؤها كانت فحص (2،293،252) عينة لحديثي الولادة لفحص نقص هرمون الغدة الدرقية، يليها فحص (2،218،674) عينة لحديثي الولادة لفحص الفينيل كيتونوريا، إضافةً إلى فحص (89،717) عينة بمعمل الهرمونات ودلالات الأورام، و(16،491) عينة بمعمل الكيمياء الإكلينيكية، و(21،541) عينة بمعمل أبحاث الدم، و(26،914) عينة بمعمل الهيستوباثولوجي، و(6،089) عينة بمعمل الدرن، و(5،496) عينة بمعمل المخدرات، و(157،911) عينة بمعامل إدارة الميكروبيولوجي الإكلينيكي، و(101،391) عينة بمعامل إدارة الفيروسات وإدارة السيرولوجي، و(68،063) عينة أغذية واردة من الخارج (جمارك) للفحص للاستهلاك الآدمي والمطابقة للمواصفات القياسية، و(98،125) عينة أغذية ( من السوق المحلي) للفحص للاستهلاك الآدمي والمطابقة للمواصفات القياسية، و(79،985) عينة مياه للفحص للصلاحية للاستهلاك الآدمي وتطبيق القرارات المنظمة و(406،482) مواطن لاستخراج شهادات صحية للسفر للخارج.

ومن جهته قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إنه فيما يخص اعتماد المعامل طبقًا لمتطلبات "الآيزو"، فقد تم اجتياز اختبارات الكفاءة لمعامل فحوص الأغذية والمياه طبقا لمتطلبات المواصفة القياسية للحصول على الاعتماد الدولى في فحوص الأغذية والمياه، "الآيزو"، كما تم اجتياز اختبارات الكفاءة لجميع معامل الفحوص الطبية طبقا لمتطلبات المواصفة القياسية للحصول على الاعتماد الدولي "الآيزو"، مضيفًا أنه تمت زيارة لجنة من "الايجاك" للمعامل المركزية فى ديسمبر 2018 لتقييم المعامل الإكلينكية والتأكد من تطبيق نظم الجودة بالمعامل الإكلينكية وانتهت الزيارة إلى تجديد شهادة الاعتماد للمعامل الإكلينكية طبقًا للمواصفة القياسية "الآيزو" والتوسع فى مجال الاعتماد، مضيفًا أنه تم تأهيل المعمل المشترك ببورسعيد والسويس والبحيرة للحصول على الاعتماد طبقًا للمواصفة القياسية الآيزو.

وتابع عيد، انه تم عقد الدورات التدريبية للفنيين والأخصائيين من المعامل المركزية ومعامل المحافظات لرفع كفاءة القوى البشرية، حيث تم عقد 15 دورة تدريبية على رأس العمل بالمعامل المشتركة، إضافةً إلى عقد (41) دورة تدريبية بالإدارة المركزية للمعامل للأخصائيين في المعامل المشتركة بالمحافظات، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير شبكة الكهرباء الداخلية بالمعامل المركزية وجاري تشكيل لجنة من إدارة التجهيزات والصيانة بالوزارة لاستلام أعمال شركة تطوير الكهرباء، وكذلك تطوير المعمل المشترك بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ووضع خطة لتطوير المعمل المشترك بسفاجا.

ولفت عيد، إلى أنه تم ايفاد 14 لجنة من المعامل المركزية إلى السودان لفحص اللحوم التى يتم تصديرها لمصر، للتاكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي، كما تم معاينة (3660) معمل خاص بالمحافظات لضمان تطبيق الاشتراطات اللازمة واجراءات إصدار تراخيص المعامل الطبية طبقا للقوانين المنظمة فى هذا الشأن.

وفيما يتعلق بمجال ميكنة المعامل والربط بين المعامل المركزية والمعامل المشتركة بالمحافظات كشف عيد عن أنه تم الانتهاء من الميكنة والربط بين المعامل المركزية والمعامل المشتركة فى 5 محافظات وهي السويس والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحيرة، وجاري ميكنة وربط جميع المعامل المشتركة في جميع المحافظات.
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