تعرف على أخر مستجدات فروق الحد الأدنى للمعلمين في قنا (صور)

عقد قسم الماهيات بإدارة قوص التعليمية، بمحافظة قنا، اليوم الخميس، اجتماعا مع محرري المرتبات بمدارس قوص، تحت رعاية الدكتور عربي أبوزيد مدير عام إدارة قوص التعليمية والدكتور محمد خلف وكيل الإدارة، بحضور علي عابدين، رئيس قسم الماهيات وبسمه عطا، مسؤول وزارة المالية بإدارة قوص التعليمية، وعزت الشريف مدير العلاقات العامة بالإدارة.



وعرضت مسؤول وزارة المالية على محرري المدارس طريقة حساب فروق الحد الأدنى لكل درجة احتساب الفروق بدء من يوليو وحتى أكتوبر.



وشدد على عابدين، رئيس قسم الماهيات، على ضرورة تسليم استمارة فروق الحد الأدنى لشهور يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر بعد أقصى الأحد المقبل ٢٧ أكتوبر حتى يتم مراجعته وصرفها قبل انتهاء أكتوبر الجاري.

