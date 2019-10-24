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عاجل.. رئيس وزراء إثيوبيا يعلق على تصريح "الحرب مع مصر" بشأن السد

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:17 م
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الرئيس السيسي وأبي أحمد
الرئيس السيسي وأبي أحمد
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أبي أحمد: تصريحي بشأن الحرب مع مصر تم اجتزائه

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، "آبي أحمد"، إن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي، بشأن ملف السد، و(إمكانية حشد إثيوبيا مليون مواطن إذا كانت هناك حرب مع مصر) تم اجتزائها خارج سياقها.

وأضاف "أبي أحمد"، خلال لقاء جمعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادةً وشعباً وحكومةً، وأن تصريحاته تضمنت الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة بدون إلحاق الضرر بدولتي المصب، وأن الحكومة والشعب الإثيوبي ليس لديهم أية نية للإضرار بمصالح الشعب المصري.

وتابع "أبي أحمد"، أن استقرار مصر وإثيوبيا هو قيمة وقوة مضافة للقارة الأفريقية بأسرها، مع التشديد على أنه، بصفته رئيساً لوزراء إثيوبيا، ملتزم بما تم إعلانه من جانب بلاده بالتمسك بمسار المفاوضات وصولاً إلى اتفاق نهائي.
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سد النهضة اتفاقية السد أمة سد النهضة إثيوبيا آبي آحمد

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