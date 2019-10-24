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السيسي وبوتين يؤكدان التزامهما بالحلول السياسية للأزمات الإقليمية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:22 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي والزعيم الروسي فلاديمير بوتين التزامهما بالتوصل إلى حل سياسي في سوريا وليبيا والأراضي الفلسطينية من خلال القرارات الدولية.

وخلال اجتماع مع نظيره الروسي في سوتشي، على هامش القمة الروسية - الأفريقية الأولى، أعرب السيسي عن حرصه على تعزيز علاقات الشراكة مع روسيا.

ويندرج هذا في ظل التطور المستمر للعلاقات التي تجسدها التوقيع على الاتفاق الاستراتيجي الشامل خلال زيارة السيسي الأخيرة لروسيا في أكتوبر 2018.

وأشاد الرئيس المصري بالتعاون الثنائي والمشاريع المشتركة التي سيتم تنفيذها قريبا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي: "أن السيسي شدد على أهمية إيجاد نتائج ملموسة للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في قمة روسيا - إفريقيا من أجل مصلحة الدول الإفريقية.

وأعرب السيسي عن رغبته في تعزيز التعاون بين البلدين في إفريقيا، خاصة مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019.

وكشف المتحدث أن بوتين عبر عن سعادته لرئاسة سيسي في الإصدار الأول للقمة، والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين روسيا والقارة الأفريقية بالإضافة إلى تعزيز المحادثات الثنائية حول سبل مواجهة التحديات المشتركة.

وأشار بوتين إلى أن التنسيق والتشاور المستمر حول القضايا الدولية والإقليمية لهما أهمية كبيرة.

وأشاد بدور مصر كدعامة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وخلال الاجتماع، ناقش الرؤساء العديد من القضايا بما في ذلك الجهود المشتركة لاستئناف الرحلات الروسية إلى مصر وكذلك التعاون في تطوير النقل.

كما ناقشوا آلية التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.
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