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رئيس وزراء إثيوبيا: تصريحاتي بالبرلمان حول السد تم اجتزاؤها.. وأكن كل التقدير لمصر

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:20 م
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بوابة الفجر
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تناول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، التباحث حول ملف سد النهضة، في ضوء آخر التطورات في هذا الصدد.

وأكد "آبي أحمد" أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن ملف السد تم إجتزاؤها خارج سياقها، وأنه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادةً وشعباً وحكومةً، موضحاً أن تصريحاته تضمنت الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة بدون إلحاق الضرر بدولتي المصب، وأن الحكومة والشعب الإثيوبي ليس لديهم أية نية للإضرار بمصالح الشعب المصري، وأن استقرار مصر وإثيوبيا هو قيمة وقوة مضافة للقارة الأفريقية بأسرها، مع التشديد على أنه، بصفته رئيساً لوزراء إثيوبيا، ملتزم بما تم إعلانه من جانب بلاده بالتمسك بمسار المفاوضات وصولاً إلى اتفاق نهائي.
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الكلمات المفتاحية

سد النهضة رئيس وزراء اثيوبيا السيسي اثيوبيا

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