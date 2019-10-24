"النقل" تعلن موعد انتهاء أعمال تطوير طريق بنها/المنصورة

- يبلغ طول الطريق 70 كم.





- يتم تنفيذ أعمال عدد 5 كبارى علوية على الطريق (أسنيت -كفر شكر – صهرجت -بشلا -طنامل ).

- التكلفة الاجمالية للمشروع 1.4 مليار جنيه.



تفاصيل الجولة



تفقد وزير النقل القطاعات الاربعة للطريق، وكذلك الكباري التي يتم تنفيذها لمتابعة معدلات التنفيذ.





والتقى بالمهندسين والعمال بكافة القطاعات مشددا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة وتأمين سلامة المرور على الطريق بالتزامن مع اعمال التطوير وتنفيذ الكباري وأن تكون الأعمال على مدار الساعة لسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال.





وشدد الوزير على نظافة الطريق وجاهزية فرق الطوارئ والصيانة لإزالة أي آثار للأمطار فورا والتنسيق المستمر مع المرور لتسهيل الحركة المرورية بالطريق.



الخطة الزمنية لإنهاء أعمال تطوير الطريق



سيتم الانتهاء من تنفيذ كباري كفر شكر وصهرجت وبشلا في منتصف الشهر المقبل.





الانتهاء من تنفيذ كوبري طنامل بداية الشهر المقبل (وبالنسبة لكوبري اسنيت سيتم الانتهاء من اتجاه المنصورة في نهاية ديسمبر القادم والاتجاه الاخر باتجاه بنها يونيو 2020).





الانتهاء من كافة أعمال تقوية واعادة تأهيل وإعادة رصف الطريق في بداية فبراير 2020.



وخلال الجولة، قال وزير النقل في تصريحات صحفية إن مشروعات الطرق والكباري لها أهمية كبيرة فى إحداث التنمية الشاملة، خاصة مع الطفرة الكبيرة التى تم تحقيقها فى هذا المجال، والتى كان لها أكبر الأثر فى تقدم مصر في مجال جودة الطرق في تصنيف التنافسية الدولية.



ولفت إلى أن مشروع تطوير طريق بنها المنصورة يعد استكمالا لرفع كفاءة محاور الطرق الرئيسية بين محافظات الدلتا ويشمل رفع كفاءة وصيانة الطريق الحالى، واعمال تأمين سلامة المرور وتشمل تطوير الدورانات للخلف، وإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى والجوانب.



وأشار إلى أن الكبارى التي يتم إنشائها وتنفيذها ستساهم في القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذا الطريق الحيوي مضيفا ان المشروع سيخدم حركة انتقال الافراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره.



وأضاف أن استراتيجية وزارة النقل تسير في اتجاهين الأول هو رفع كفاءة وصيانة الطرق والكباري الحالية، والثاني هو تنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق وعدد 7 محاور على النيل بما يؤدى لتسيير حركة النقل وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحسين البنية التحتية والربط بين المحافظات وبناء مجتمعات عمرانية جديدة.

أجرى وزير النقل، كامل الوزير، يرافقه الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية ورئيسي هيئة الطرق والكباري والشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري جولة تفقدية؛ لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق بنها المنصورة.معلومات عن طريق بنها المنصورة: