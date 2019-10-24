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ريال مدريد يستغني عن نجم جديد

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:03 م
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دياز
دياز
الفجر الرياضي
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أخطر نادي ريال مدريد الإسباني أحد نجومه أن بإمكانه الرحيل، وذلك بعد أقل من عام على انضمامه للفريق الملكي، قادمًا من الدوري الإنجليزي.

 

وانضم إبراهيم دياز من مانشستر سيتي إلى ريال مدريد في يناير الماضي مقابل 22 مليون جنيه إسترليني، بعقد مدته 6 سنوات، لكنه تعرض للإصابة في أوتار الركبة، وغاب لفترات طويلة.

 

 

وشارك دياز في 12 مباراة فقط بقميص ريال مدريد منذ عودته إلى إسبانيا، وسجل هدفًا واحدًا فقط، وصنع 2.

 

ولعب دياز هذا الموسم مباراة واحدة فقط كبديل أمام ريال مايوركا، في اللقاء الذي خسره ريال مدريد بهدف دون رد، وفقذ على إثره صدارة الليجا.

 

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الكلمات المفتاحية

ريال مدريد اخبار الرياضة ابراهيم دياز

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