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سيولة مرورية بكورنيش النيل وميدان التحرير في الاتجاهين

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:20 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد جابر
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ظهرت سيولة مرورية اليوم الخميس، بطريق كورنيش النيل في الاتجاهين، أمام المتجه إلى كوبري قصر النيل وميدان التحرير، والمتجه إلى شبرا وروض الفرج.

كما تعمل الإدارة العامة للمرور على تكثيف التواجد الأمني والمروري، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بشوارع القاهرة.

وفي هذا الإطار، تقدم "الفجر" 10 نصائح مرورية لتفادي الوقوع في الحوادث أثناء القيادة:

1- تجنب القيادة على الطرق بالسرعات العالية، حيث تمثل خطورة داهمة، لأنها تفقد قائد المركبة التركيز، وعدم التحكم في السيارة أثناء الدورانات بالمحاور وتعرض حياتك للخطر.

2-تخطى الإشارة الحمراء وعدم الالتزام بالقواعد المرورية.

3 - الانشغال بالهاتف أو فيسبوك أثناء القيادة والسرعة المفرطة.

4 - عدم ربط حزام الأمان.

5- تجنب القيادة أثناء وجود أتربة وشبورة لأن الحوادث المرورية بسبب عوامل الطقس تتراوح من 5 إلى 6%.

6 -عدم السير بطرق لا تعرفها لأن عدم صلاحية الطرق تسبب في فقدان الأرواح.

7-عدم التزام السيارات بالحارات المرورية المخصصة.

8-عدم السير عكس الاتجاه لتجنب اصطدام السيارات المقابلة له بالطريق.

9-الصيانة الدورية للسيارات لعدم حدوث قطع فرامل أو انفجار إطارات السيارات.

10-تجنب التوقف الخاطئ أثناء القيادة على الطريق لعدم ارتطام المقطورات بالسيارة.
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الكلمات المفتاحية

ميدان التحرير كورنيش النيل سيولة مرورية

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