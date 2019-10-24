لتلقيها التمويلات من الإخوان.. إنذار رسمي لـ"الاستعلامات" لإغلاق الـ"BBC"

أرسل طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنذارا رسميا وعاجلا إلى الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ونقيب الصحفيين، طالب فيه بإصدار قرار فوري بإغلاق قناة بي بي سي العربية البريطانية في مصر، وإلغاء التراخيص الصادرة لها عن هيئة الاستعلامات.





وكما استند في طلبه بإغلاق القناة المذكورة وإلغاء تراخيصها إلى السياسة التحريضية التي تتبعها قناة بي بي سي العربية، التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية ضد مصر، وتعمدها نشر أخبار كاذبة فيما يخص الشأن الداخلي المصري، وبث الفتنة والشائعات وتهديد الأمن القومي والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وزعزعة الاستقرار وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.





فيما أشار المحامي في طلبه إلى أنّ القناة المذكورة ومن خلال برامجها الخاصة بالشأن المصري، تروج لجماعة الإخوان الارهابية وتعد الحليف الأقوى لهم، وأصبحت منصة إعلامية لقياداتها الهاربين للخارج والعملاء الذين يديرون مخططات لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وبث الفتن والشائعات في الشارع المصري، مضيفا أنّ تلك القناة ومنذ تاريخ إنشائها معادية لمصر بشكل شديد ولا تلتزم بمواثيق الشرف المهنية والصحفية تجاه الدولة المصرية.



