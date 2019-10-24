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عاجل.. طليق بوسي يتهمها بمحاولة التخلص منه (فيديو)

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:17 م
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بوسي
بوسي
رانيا ماهر
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كشف طليق الفنانة بوسي وليد فطين، عبر برنامج "عرب ودد" محاولتها التخلص منه، على خلفية المشكلات التي نشبت بينهما، مستنكرا اتهامها له بالخيانة.

حيث قال: "هي مطلعاني خاين وانا مش خاين يمكن يكون اللي عندها هي بطلعله فيا واستشهد كلامه ب " بدليل بأنها أول حاجة فكرت فيها أنها تتخلص مني".

وأضاف طليق الفنانة بوسي: "حطولي سلاح وذخيره ومخدرات تحت السرير."

هذا وقد صرحت الفنانة بوسي، في وسائل الإعلام بأنها قد اكتشفت خيانة زوجها لها وقامت بضبطه في المنزل بصحبة إحدى الراقصات لتقوم بعد ذلك برفع دعوى خلع ضده، وبعد ذلك تم اتهام الزوج "فطين" بقضية حيازة سلاح ناري داخل منزله وقضى عقوبة السجن لمدة 6 أشهر.


وكانت محكمة جنح الهرم أصدرت حكماً غيابيا بحق ​الفنانة بوسي​ يدينها رسميا بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح طليقها وليد فطين، بنفس حيثيات الحكم الصادر بحقها سابقا بالحبس 9 سنوات في قضية 11 شيكا الأمر الذي دفع بفريقها القانوني التحرك لتقديم معرضة سريعة أمام المحكمة المختصة منعا لتنفيذ العقوبة.

ويأتي هذا الحكم بعد أيام على حصول بوسي على البراءة حيث إنتهت القضية بالتصالح مع طليقها ودفع 550 ألف جنيه، الغرامة التي قضت بها محكمة جنح مستأنف النزهة، بعد قبولها الاستئناف المقدم من بوسي على حكم حبسها.

وكانت المطربة بوسي حررت شيكات لطليقها وبالذهاب للبنك تبين أن الشيكات بدون رصيد مقابل لها، فتقدم برفع قضايا ضدها أمام محكمة جنح النزهة وتم الحكم فيها فتقدمت باستئناف على هذه الأحكام لتحدد المحكمة جلسة.

كما استعانت المحكمة بشهادة المنتج أحمد السبكي لتأكيد أن الشيكات تم تحريرها بخديعة من زوجها، ولكن تم تأييد الحكم نهائيا ولم يكن أمامها فرصة للنجاة من الحبس إلا بالتصالح مع طليقها أو طلب معارضة استئنافية على الحكم، فاختارت الصلح.

 
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