من حوض الاستحمام.. سما المصري توجه رسالة لـ أحمد فهمي (صورة)

نشرت الفنانة الإستعراضية "سما المصري" صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، حيث قسمت الصورة إلي نصفين، نصف من الصووة لها وهي في حوض الاستحمام، والنصف الآخر صورة لأحمد فهمي وهو أيضا في حوض الاستحمام.وعلقت علي الصورة وكتبت " ايه يا حماده هندخل علي شغل بعض ولا ايه؟؟ أحمد عايز يعمل إغراء، لما أنت تعمل إغراء أنا اعمل ايه يا روحي، ماتسيبنا نأكل عيش ياقلبي، هتعمل كوميدي وإغراء كمان، طب أنا اعمل ايه طيب، أمت فنان حلو وأمور ومز اه، والبانيو ده شغلتي أنا".وجاء ذلك علي خلفية نشر الفنان أحمد فهمي صورة له مساء أمس عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام"، وظهر فيها من "البانيو" وعلق عليها بشكل كوميدي وكتب "بفكر اتجه للإغراء.مما أثر ردود فعل كبيرة علي هذه الصورة وتعليقه عليها، حيث ظهر في الصورة بشكل كوميدي ساخر وهو في منزله بحوض الاستحمام وداعب جمهوره بهذا التعليق بهذا للتعليق، وتفاعل الجمهور بالتعليقات الطريفة علي الصورة.





ونشرت الفنانة سما المصري مؤخرا صورة للدعوى القضائية ضد الإعلامية ريهام سعيد، بسبب إسأتها لمرضى السمنة، واستخدام عبارات لا تليق، أدت إلى غضب متابعيها، وقامت سما بالتعليق على هذه الدعوى قائلة: "أوبا.. جنح قسم الجيزة حددت جلسة 14 أكتوبر لمحاكمة ريهام سعيد بتهمة إهانتها لمرضى السمنة.. الموضوع كبر أوي.. على فكرة نفس المحامي دا الأستاذ أشرف ناجي هو اللي جاب لها سنة ونص حبس قبل كده في موضوع فتاة المول، قلبي معاكي يارورو، هعيط".



