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إصابة محمد محمود.. إكرامي يوجه رسالة لنجم الأهلي الصاعد
الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:15 م
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علي نبوي
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علق شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الإصابة التي تعرض لها محمد محمود لاعب وسط الفريق الأحمر بقطع في الرباط الصليبي للركبة.
وغرد إكرامي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"خبر مؤلم جداً إصابة محمد محمود وغيابه عن الفريق ل٦ أشهر أخري".
وأضاف إكرامي: "لكن الحمد لله دائماً وأبداً، إختبار صعب لشاب واعد لكني أثق في قوة عزيمتك وإصرارك و إيمانك.. ابقي مبتسماً متفائلاً يا محمد كما عاهدناك و ستعود أقوي بإذن الله".
وغرد إكرامي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"خبر مؤلم جداً إصابة محمد محمود وغيابه عن الفريق ل٦ أشهر أخري".
وأضاف إكرامي: "لكن الحمد لله دائماً وأبداً، إختبار صعب لشاب واعد لكني أثق في قوة عزيمتك وإصرارك و إيمانك.. ابقي مبتسماً متفائلاً يا محمد كما عاهدناك و ستعود أقوي بإذن الله".
كان محمد محمود قد تعرض للإصابة أمس في تدريب الأهلي بالرباط الصليبي بعد أيام من قدومه للتدريب بعد جراحة في الرباط الصليبي.
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