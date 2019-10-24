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وزيرة التضامن: دورات متخصصة للعاملين في مجال الإغاثة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:14 م
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وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
آيات عامر
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أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تمنح العاملين فى مجال الإغاثة دورات تدريبية متخصصة، بالإضافة إلى التدريب الذى تقوم به جمعية الهلال الأحمر المصرى للمتطوعين لديها والعاملين فى مجال الإغاثة.

وأشارت إلى أنه فى ظل موجة الطقس السيء التى تمر بها البلد تم تشكيل غرف عمليات علي مستوى جميع المحافظات لرصد وسرعة التعامل مع الحوادث التى قد تنجم عن السيول والأمطار.

وأضافت "والي" أنه تم عمل نماذج محاكاة وسيناريوهات أزمات فى كل المحافظات  بالتعاون بين مديريات  التضامن ومديريات أخرى كالشباب والرياضة والصحة والنقل والتموين لتجويد الأداء في حال وقوع أزمة.

وأوضحت "والي" أن من مهام لجان الإغاثة بمديريات التضامن والمنتشرة بالمحافظات الإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها وحصر الخسائر فى الأرواح والممتلكات وغير المؤمن عليها وصرف المساعدات المالية بعد عمل الأبحاث الميدانية اللأزمة، هذا بالإضافة إلى صرف مساعدات الإغاثة فى حالات الوفاة والإصابة ومصروفات الإعاشة وتقدير الخسائر فى الممتلكات وعمل الأبحاث الاجتماعية للأسر المضارة لصرف مساعدات الدعم النقدي في حالة الاستحقاق.

ووجهت الوزيرة، جميع المديريات علي مستوى الجمهورية برفع درجات الإستعداد لمواجهة أي حادث طارئ بسبب الطقس السئ او الامطار التي يتوقع سقوطها خلال الايام القادمة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه استعدادًا لدخول فصل الشتاء والسيول ولمواجهة أية حوادث أو نكبات بالمحافظات تم تزويد مديريات التضامن الاجتماعى بما يلزمها من مهمات الإغاثة وتم ضخ مبالغ مالية بالحساب الفرعى للإغاثة بالمديريات وذلك لصرف المساعدات اللازمة.

وذكرت أنه تم تخصيص 10 مليون جنيه هذا العام لشراء مهمات إغاثة من خيام وبطاطين وشددت والى على ضرورة تواجد لجنة الإغاثة بالمديريات والإدارات الاجتماعية التابعة لمواجهة أية حوادث  طارئة.
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