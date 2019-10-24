"مياه قنا": نحاول السيطرة على 4 أعطال في مركزي فرشوط والوقف



كما أعلنت الشركة، انقطاع المياه بنجع الحاج سلام، بمركز فرشوط، بسبب كسر في ماسورة مياه بقطر 4 بوصة اسبستس ويتم العمل على إصلاحها.





فيما أعلنت الشركة انقطاع المياه عن قرية كوم البيجا بفرشوط، شمال قنا، بسبب انقطاع التيار الكهربي عن محطة كوم البيجا، وجاري العمل على توصيل التيار وضخ المياه مرة أخرى.



كما تم انقطاع المياه عن منطقة الدندراوية بمركز الوقف، بسبب كسر في ماسورة مياه بقطر 4 بوصة بلاستيك، ويتم العمل على إصلاحها.



أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، انقطاع المياه بمنطقة الكوم الأحمر بمركز فرشوط، بسبب كسر في ماسورة مياه بقطر 4 بوصة اسبستس ويتم العمل على إصلاحها.