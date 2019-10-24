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رابط نظام أبشر الرسمي للوظائف.. وخطوات تسجيل البيانات

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:50 م
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نظام ابشر الرسمي
نظام ابشر الرسمي
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رابط نظام أبشر الرسمي للوظائف.. وخطوات تسجيل البيانات

في إطار حرص "بوابة الفجر الإلكترونية"، على تزويد متابعيها في السعودية بكافة المعلومات المتعلقة بنظام أبشر الرسمي للوظائف، ننشر لكم رابط نظام أبشر الرسمي وخطوات تسجيل البيانات ومعلومات آخرى، حول نظام أبشر الرسمي.

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية بالمملكة العربية السعودية عن وظائف الجوازات المتاحة على رتبة "جندي" للرجال، ويُعتبر اليوم هو آخر موعد للتسجيل في نظام أبشر الرسمي للوظائف عبر هذا الرابط

وتم فتح باب التقديم على وظائف الجوازات 1441 - 2019 العسكرية عبر نظام أبشر الرسمي الأحد الماضي، ويستمر إستقبال طلبات التقديم نهاية اليوم الخميس الموافق 24 من اكتوبر، و25 من صفر، ويحق للراغب في التسجيل أن يتقدم ببياناته من خلال الإنترنت للالتحاق بالوظيفة في نظام ابشر الرسمي، وفقا للشروط المطلوبة 

رابط نظام أبشر الرسمي لتسجيل بياناتك

هنا رابط التقديم في وظائف نظام أبشر الرسمي للجوازات على رتبة جندي، فقط اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 
الشروط المطلوبة لسهولة التقديم في وظائف الجوازات 2019 عبر نظام أبشر الرسمي

- لابد أن يكون المتقدم على درجة

- علمية لا تقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

- يكون من والدين سعوديين ونشأته بالسعودية مع استثناء من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

- أن يمتاز بحسن السيرة والسلـوك والسمعة وألا يكون محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

- لم يتم تعيينه في وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا يكون مطرودًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

- التأكد من سريان الهوية الوطنية وقت التسجيل لوظائف الجوازات.

- أن يكون طوله ووزنه متناسبان معًا فلا يقل طول المتقدم عن "168"، والتأكد من ذلك وفقًا للائحة الطبية.

- أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

- إن كان المتقدم للوظيفة متزوجًا فلابد من أن تكون زوجته سعودية الجنسية.

- لكل الحاصلين على دورات في اللغات الأجنبية سواء لغة الإشارة أو دورات في الحاسب الآلي تكون له الأفضلية في القبول، على أن لا تقل مدتها عن تسعة أشهر وتكون الشهادة من جهة معتمدة.

- الحاصل على شهادة من معهد خاص عليه أولًا أن يصدقها من جهة حكومية ويجتاز الاختبار الذي يؤكد اتقانه لتلك الشهادة، وإن كان المتقدم حاصل على شهادات صادرة من خارج المملكة فيجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها. 

- ألا يكون هناك اختلاف في البيانات التي يقوم المتقدم من تسجيلها وفقًا للشروط المحددة، وفي حالة الاختلاف فسوف يتم الاستبعاد.

تنويه هام!
يستمر فتح باب التسجيل في نظام ابشر الرسمي، أمام الراغبين في التقديم على  وظائف الجوازات برتبة جندي 1441 - 2019 حتى مساء اليوم.
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