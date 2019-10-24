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"بدون ترخيص".. ضبط صاحب مصنع بويات لإنتاج البويات من مواد رديئة ببدر

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:09 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة من ضبط (مسئول مصنع بويات كائن بدائرة قسم شرطة بدر ) لإدارته المصنع بدون ترخيص واستغلاله في تصنيع الدهانات "بويات" من خامات رديئة الصنع ومجهولة المصدر مُستخدمًا علامات تجارية غير مسجلة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على ( 18،020 طن غراء- 6،800 طن بويات- 1،440 طن نشادر- 1،350 طن ملح صودا- 2،500 طن تيتانيوم- 1،250 طن بودرة بوية- 2،500 طن سبيداج- 300 لتر ألوان- 6000 عبوة فارغة "معدة للتعبئة"- 2 ماكينة "خلط، طباعة تاريخ الإنتاج") وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع البويات وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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الكلمات المفتاحية

مصنع بويات بدون ترخيص بدر

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