قبل بيعه بالسوق السوداء.. ضبط سيارة محملة بـ6 أطنان دقيق مدعم بالمرج

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



ويأتي ذلك في إطار جهود اجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية لضبط الأسواق وحماية جمهور المستهلكين.

تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط سيارة محمل عليها قرابة 6 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء.وتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق- سن 49) يعمل طرف متعهد نقل دقيق بلدي مدعم حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، مستقلًا سيارة نقل محمل عليها (5،800 طن دقيق بلدى مدعم- 195 كيلو ردة).وبمواجهته اعترف بتجميع الدقيق البلدي المدعم والمنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.