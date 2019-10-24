بداخلها 478 ألف جنيه.. سقوط 3 لسرقتهم حقيبة موظف بمدينة نصر





ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة والاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى مرتكبي الواقعة (عامل سابق بمحل عمل المجني عليه – عاطلَيْن).



وعقب تقنين الاجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر العامل بأنه نظرًا لسابقة عمله بمحل عمل المجني عليه وعلمه بتوريد المبالغ المالية قيمة إيراد المحل للبنك فقد قام بالتخطيط لسرقته، وفي سبيل ذلك استعان بالعاطلَيْن، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه، وأقروا بتخلصهم من الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة بالمنطقة الجبلية بالمقطم وباستدعاء المجني عليه اتهمهم بالسرقة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي واقعة سرقة مبلغ مالي من أحد الأشخاص أثناء تواجده أمام أحد البنوك بالقاهرة وإعادة المسروقات.وتبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من شرطة النجدة بواقعة سرقة أمام أحد البنوك بدائرة القسم.وبالانتقال والفحص تم التقابل مع المبلغ (موظف بمحل للحلويات والمخبوزات)، والذي أفاد أنه لدى وصوله أمام مدخل البنك لإيداع مبلغ مالي (478،690 ألف جنيه) بحساب المحل الذي يعمل به - مودع بحقيبة - فوجئ بقيام شخص بخطف الحقيبة من يده، ولاذ بالفرار مستقلًا دراجة نارية قيادة شخص آخر كان بانتظاره.