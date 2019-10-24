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إصابة شخصين إثر تصادم سيارة ملاكي في المقطم

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:58 م
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حادث سير
حادث سير
محمد جابر
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أسفر تصادم سيارة ملاكي بالطريق، اليوم الخميس، وذلك عند نزلة المقطم اتجاه أماكن وسط البلد، عن إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ونشر الخدمات المرورية بمحيط الحادث لسحب الكثافات التي نتجت وتنظيم حركة السير.

وتلقت غرفة عمليات مرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة بتصادم سيارة ملاكي بالرصيف عند منزل المقطم، وتم الدفع بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث، ونشر الخدمات وتنظيم حركة السير.
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