اسعار الاسماك اليوم الخميس 22-10-2019 .. البلطى يبدأ من 24 جنيها

اسعار الاسماك اليوم





استقرت أسعار الأسماك اليوم الخميس 24- 10-2019 استقرارا وذلك طبقا للأسعار بسوق العبور للجملة، حيث استقر سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 24 -30 جنيها، واستقر سعر كيلو البلطى "2" بين 18-22 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.





اسعار الاسماك اليوم





حافظت اسعار الاسماك على ثباتها حيث سجل سجل سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، وسعر الثعابين بين 50-170 جنيها، وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-64 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو، بينما استقر سعر البورى بين 32- 60 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 220 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-440 جنيها، وبلغ سعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.





اسعار الاسماك اليوم في الاسواق الخميس 24-10-2019

سجل سعر السمك البياض البلدي 50 جنيها

سجل سعر السمك البلطي الأسواني 35 جنيها

سجل سعر السمك سعر الماكريل 35 جنيها

سجل سعر السمك الوقار بين 40 و70 جنيها.

سجل سعر السمك الجمبري المجمد 165 جنيها



