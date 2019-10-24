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اسعار الاسماك اليوم الخميس 22-10-2019 .. البلطى يبدأ من 24 جنيها

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:27 م
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اسعار الاسماك اليوم
اسعار الاسماك اليوم
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اسعار الاسماك اليوم 

استقرت أسعار الأسماك اليوم الخميس 24- 10-2019 استقرارا وذلك طبقا للأسعار بسوق العبور للجملة، حيث استقر سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 24 -30 جنيها، واستقر سعر كيلو البلطى "2" بين 18-22 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

اسعار الاسماك اليوم 

حافظت اسعار الاسماك على ثباتها حيث سجل سجل سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، وسعر الثعابين بين 50-170 جنيها، وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-64 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو، بينما استقر سعر البورى بين 32- 60 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 220 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-440 جنيها، وبلغ سعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

اسعار الاسماك اليوم في الاسواق الخميس 24-10-2019
سجل سعر السمك البياض البلدي 50 جنيها
سجل سعر السمك البلطي الأسواني 35 جنيها
سجل سعر السمك سعر الماكريل 35 جنيها
 سجل سعر السمك الوقار بين 40 و70 جنيها.
سجل سعر السمك الجمبري المجمد 165 جنيها

اسعار الاسماك اليوم
اسعار الاسماك اليوم

 مشروعات الاستزراع السمكى في مصر 
ولجأت مصر خلال السنوات الأخيرة  للتوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى وإنشاء مزارع كبرى، وذلك لسد الفجوة بين العرض والطلب فى السوق المحلى، خاصة بعد ارتفاع العجز بين حجم الانتاج وحجم الاستهلاك، ليسجل حجم إنتاج مصر من الأسماك بنهاية عام 2018 نحو 1.870 مليون طن، بزيادة بلغت نسبتها 2.7%، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلى 2 مليون طن خلال 2019، مرتفعًا إلى 2.3 مليون طن بحلول 2020، خاصة بعد التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى والتى يشكل إنتاجها نحو 75% من إجمالى إنتاج الأسماك فى مصر.

وكان حجم إنتاج مصر من الأسماك خلال عام 2015 يبلغ نحو 1.5 مليون طن بقيمة 23 مليار جنيه،  وذلك بارتفاع قدره 1.7 مليون طن  عن العام السابق له، أما فى عام 2017 بلغ حجم الإنتاج السمكى 1.820 مليون طن بزيادة 6.8% عن العام السابق له.

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