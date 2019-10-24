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"عاشور" يهنئ المحامين المتهمين بـ"إهانة القضاء" بعد إلغاء حبسهم وتغريمهم 30 ألف جنيه

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:55 م
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منتصر الزيات
منتصر الزيات
منى صموئيل
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هنأ سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، المحاميين منتصر الزيات، ومحمد منيب، وكافة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا ب"إهانة القضاء"، بمناسبة قبول محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، اليوم الخميس، للمعارضة المقدمة على الحكم الصادر بحبسهم 3 سنوات، وإلغاء الحبس والاكتفاء بتغريمهم 30 ألف جنيه، وتأدية مليون جنية كتعويض مدني.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، اليوم الخميس، بقبول المعارضة المقدمة من منتصر الزيات، و4 آخرين على الحكم الصادر بحبسهم 3 سنوات في قضية "إهانة القضاء"، وأيدت تغريمهم 30 ألف جنيه.

وقضت المحكمة، بسقوط التهمة عن عبدالحليم قنديل، إضافة إلى تأدية المتهمين مليون جنيه في الدعوى الجنائية.

كانت محكمة النقض قضت، في وقت سابق، بعدم جواز نظر طعن 10 متهمين بينهم "الزيات ومنيب" على حكم حبسهم 3 سنوات بقضية "إهانة القضاء"، وأيدت حكم حبس وتغريم 8 آخرين في القضية، وإلزامهم بعمل معارضة على الأحكام.

وقضت محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) في وقت سابق بحبس محمد مرسي وسعد الكتاتني و18 آخرين 3 سنوات في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

كما قضت كذلك بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوي وعلاء عبدالفتاح و2 آخرين بـ30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسي بدفع مليون جنيه للقاضي علي محمد النمر على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعًا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادي القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.
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