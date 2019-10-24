ميشيل عون يخاطب شعبه لأول مرة منذ بدء الاحتجاجات

يطل الرئيس ميشال عون اليوم الخميس في أول تصريحات له للشعب اللبناني منذ بدء الاحتجاجات الجماهيرية قبل أكثر من أسبوع إن الفساد أضر بالبلاد.

وقال زعيم البلاد إن "الطائفية هي أصل كل المشاكل اللبنانية حيث تعهد باستئصال الفساد. وكل من سرق الثروة العامة يجب أن يحاسب، وأضاف كنا نتحدث عن محاربة الفساد في كل يوم ... دعونا نراجع جميع الحسابات المصرفية لجميع المسؤولين واللصوص أباُ كانت طوائفهم".

وقال إن حزمة إصلاحات رئيس الوزراء يجب ان تقترن بإجراءات لمكافحه الفساد. وقال إنه قدم مثل هذا التسجيل وهناك اقتراحات أخرى.

وقال السيد عون إنه يتعين على جميع الأطراف التعاون مع الحكومة لسن الإصلاحات.

مضيفًا "تغيير النظام لا يحدث في الشوارع ... لكن طلباتكم لن تذهب دون إجابة".

وتابع، إنه مستعد لإجراء حوار بناء وهدفه هو تجنب الفوضى والانهيار الاقتصادي.

وعد الرئيس بأن يكون للمتظاهرين حرية التظاهر في الأماكن العامة "إذا كان هناك أي تأخير أو تأجيل" في مثل تلك الإصلاحات.