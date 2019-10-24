Advertisements
Advertisements
Advertisements

"احتضان الإرهابيين والفبركة الإعلامية".. التاريخ الأسود لـ"بي بي سي"

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:52 م
Advertisements
بوابة الفجر
سارة وحيد
Advertisements
برغم أنها تعد المدرسة الأم للإعلام في العالم، إلا أن سقطاها المهنية وفضائحها تسببت في حفر قبرها، فتلك المؤسسة الممولة من حكومة المملكة المتحدة، تساهم في ترويج الشائعات المشبوهة والتحريض ضد مصر وعدد من دول العالم  بكافة السبل الممكنة.

احتضان الإرهابيين
وبالأمس، كشفت قناة "إكسترا نيوز" في فيديو لها عدد من الانتهاكات التى تمارسها شبكة "بى بى سى" البريطانية ضد العاملين لديها خاصة من النساء، بجانب عدد من السقطات المهنية  التى وقعت فيها القناة سواء فى بريطانيا أو خلال تغطيتها للأوضاع فى المنطقة العربية، والأكاذيب التى تورطت فيها.

وأوضح التقرير الذي عرضته قناة"إكسترا نيوز"، أن "بي بي سي" تساهم في احتضان الإرهابيين، وهي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين للتحريض ضد مصر منذ خمسينيات القرن الماضي.

فبركة إعلامية
وذكرت "سي بي سي إكسترا" في تقريرها، أن القناة لها سقطات مهنية متوالية ترتكبها بى بى سى بإذاعة قصص وتقارير من وعى الخيال ولا تمت للواقع بصلة لتضرب بذلك مثالاً للفبركة الإعلامية التى أطاحت بمصداقياتها فى عقل المشاهد بلا رجعة.

اعتداءات جنسية
واذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، تقرير مفتعل وكاذب بثته الشبكة البريطانية عام 2012، تتهم فيه مسئولا سياسيا سابقا فى حزب المحافظين باعتداءات جنسية.

ذلك الأمر الذي أثار غضب الجمهور، وعرض الشبكة البريطانية للعديد من الانتقادات، ومثل نقطة سوداء في تاريخ الهيئة، لأنها بثت فيديو تضمن واقعة اعتداء جنسى مثل فضيحة للهيئة التى أنشئت قبل 96 عاما.

صور داخل غرفة الأخبار
 وإلى جانب ذلك  نشر أحد العاملين فى الشبكة العام الماضى، مجموعة من الصور على مواقع التواصل الاجتماعى، كان التقطها من داخل غرفة الأخبارلمجموعة من الزملاء النائمين خلال نوبة عملهم الليلية.

الترويج للإرهابين عبر شاشاتها
وعرضت قناة "إكسترا نيوز" فيديو يسخر من قناة "بى بى سى" البريطانية، مؤكدة أن القناة تدعى المهنية بينما تروج للإرهابيين وتحضتنهم عبر شاشاتها.

التمييز ضد النساء
وذكرت قناة "إكسترا نيوز"، أن شبكة بى بى سى البريطانية تمارس سياسة التمييز ضد النساء العاملين فى الشبكة البريطانية.

وقالت قناة "إكترا نيوز"، إن تحقيق فتحته لجنة المساواة وحقوق الإنسان بالمملكة المتحدة أكدت أن شبكة بى بى سى البريطانية قد انتهكت القانون من خلال دفعها أجور للنساء أقل من الرجال رغم قيامهم بالعمل نفسه.

وأضافت قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه السياسة تعد تمييزا غير قانونى فى الأجور ضد المرأة فى المؤسسة البريطانية.

اختفاء زبيدة
وإلى جانب ذلك، عرضت أيضاُ  فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا يتضمن الأكاذيب التى روجتها قناة بى بى سى ضد مصر، وكان على رأسها أكذوبة اختفاء زبيدة ، عندما استضافت القناة البريطانية والدتها لتزعم اختفاءها.

ولكن ظهرت زبيدة مع عمرو أديب على الهواء واتضح أنها متزوجة وتقيم مع زوجها في منزله بفيصل.

وقالت قناة إكسترا نيوز" فى تقريرها، إن سقطات مهنية متوالية ترتكبها بى بى سى بإذاعة قصص وتقارير من وعى الخيال ولا تمت للواقع بصلة لتضرب بذلك مثالاً للفبركة الإعلامية التى أطاحت بمصداقياتها فى عقل المشاهد بلا رجعة.

فيلم إباحي
ونشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، مقطع فيديو يظهر أحد موظفي هيئة الإذاعة البريطانية مسترخيًا ويشاهد مشهدا سينمائيا جريئًا على الكمبيوتر، خلف صوفى راورث، مقدمة برنامج العاشرة مساء، الذي يتابعه حوالي 3.8 مليون مشاهد، وكانت المذيعة البالغة من العمر 49 عامًا، تقدم فقرة على الهواء مباشرة، عن انتصار فريق الكريكيت الإنجليزي على فريق جنوب إفريقيا، ولكن المشاهدين ذوى النظرة الثاقبة لاحظوا الشاشة الظاهرة خلف كتفها، والتي يبدو فيها مقطع فيديو جرىء أثار غضب المشاهدين.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

بي بي سي المقاول الهارب محمد علي التاريخ الأسود الإرهاب

أخبار تهمك

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

الآن

يلا شوت - كورة اون لاين مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وجينك اليوم 23-10-2019 في دوري أبطال أوروبا بمشاركة محمد صلاح NOW

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. كواليس إصابة محمد محمود في قدمه الثانية أثناء التدريب

منذ ساعتين و 26 دقيقة

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ ساعتين و 36 دقيقة

شاهد.. مقاطع فيديو تفضح تناقضات الهارب هشام عبدالله

منذ حوالي 6 ساعات

تركي آل الشيخ يعرض علاج محمد محمود على حسابه الشخصي

منذ حوالي 9 ساعات

خالد أبو بكر يكشف كواليس إعجاب الرئيس الروسي بكرافت "السيسي"

منذ حوالي 4 ساعات

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

الآن

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة جينك وليفربول بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش LIVER POOL الآن NOW

منذ حوالي 16 ساعة

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

الآن

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

الآن

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ حوالي 12 ساعة

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORAONLINE كورة لايف I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يدخل في مفاوضات مع حجازي واللاعب يرد

منذ حوالي 12 ساعة

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

الآن

نجم الأهلي على رادار أستون فيلا

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد ظهور "زبيدة".. مذيعة "إكسترا" عن تقرير "bbc": "لا صوت يعلو فوق صوت الفبركة"

بعد فضح زبيدة لها.. الـ"بي بي سي" في مرمى نيران المصريين

سامي عبد العزيز: "أعيش أسعد لحظات حياتي بعد كشف أكاذيب الـ"BBC"

ضياء رشوان: الدولة تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد "BBC"

عزمي مجاهد: الـ"BBC" خطر على الأمن القومي المصري (فيديو)

وتتوالى سقطاتها.. فضائح مستمرة لـBBC في مصر (تقرير)

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:40 م

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

07:43 م

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

DMCA.com Protection Status