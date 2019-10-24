Advertisements
Advertisements
Advertisements

جامعة الإسكندرية: تيسير إجراءات التسجيل للدراسات العليا لأطباء وزارة الصحة (صور)

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:53 م
Advertisements
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
أكد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، بجلسته المنعقدة، اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور هشام جابر، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على ضرورة تيسير إجراءات التسجيل للدراسات العليا لاطباء وزارة الصحة خلال الفترة القادمة، وذلك بغية تنمية قدراتهم وخبراتهم العملية والعلمية، كما أكد جابر على ضرورة زيادة أعداد أطباء وزارة الصحة المتقدمين للدراسات العليا، لاسيما بعد انطلاق مشروع التأمين الصحى بجمهورية مصر العربية وضرورة تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

كما أحيط المجلس علما بروتوكول التعاون المبرم بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة وبمقتضاه يتم منح الطلاب والطالبات الملتحقين بكليات ومعاهد الجامعة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا من المستحقين للحافز الرياضي الفائزين ببطولات أوليمبية وعالمية وافريقية منحا دراسية نتيجة لتميزهم وتفوقهم ومساهمتهم في رفع راية جمهورية مصر العربية في المحافل العالمية.

كما استعرضت الدكتورة ألاء جعفر، المدير التنفيذي لوحدة المكتبة الرقمية بالجامعة عرضا تفصيليا بشأن استهلاك بعض الأبحاث والرسائل عند فحصها من خلال نظام IThenticate اكثر من وحدة، ووافق المجلس على ان تتحمل الجامعة تكلفة شراء وحدات إضافية لتغطية النقص في الواحدت ومايزيد سيكون للعام القادم، على ان يدفع الباحث القيمة المالية الفعلية للوحدات المستخدمة في فحص اتتاجه.

كما قرر المجلس الموافقة على إتفاقية التعاون بين معهد إدارة الشركات (IAE) بجامعة بواتيه بفرنسا والقسم الفرنسي للإدارة بالاسكندرية ( DFGA) بكلية التجارة جامعة الاسكندرية، والموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي والتعليمي بين جامعة الاسكندرية وجامعة خواريس اوتونوموس تاباسكو بالولايات المتحدة المكسيكية.

هذا وقد وافق المجلس على اتفاقية التعاون بين كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية وجامعة فيليبس ماربورج بالمانيا، وافق المجلس الموافقة على اتفاقية التعاون بين جامعة الاسكندرية والكلية الحديثة للتجارة والعلوم بسلطنة عمان Modern College and Science، في مجال تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس فضلا عن التعاون بين المشترك.
جامعة الإسكندرية: تيسير إجراءات التسجيل للدراسات العليا لأطباء وزارة الصحة (صور)
جامعة الإسكندرية: تيسير إجراءات التسجيل للدراسات العليا لأطباء وزارة الصحة (صور)
جامعة الإسكندرية: تيسير إجراءات التسجيل للدراسات العليا لأطباء وزارة الصحة (صور)
جامعة الإسكندرية: تيسير إجراءات التسجيل للدراسات العليا لأطباء وزارة الصحة (صور)
جامعة الإسكندرية: تيسير إجراءات التسجيل للدراسات العليا لأطباء وزارة الصحة (صور)
جامعة الإسكندرية: تيسير إجراءات التسجيل للدراسات العليا لأطباء وزارة الصحة (صور)
جامعة الإسكندرية: تيسير إجراءات التسجيل للدراسات العليا لأطباء وزارة الصحة (صور)
جامعة الإسكندرية: تيسير إجراءات التسجيل للدراسات العليا لأطباء وزارة الصحة (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

الزمالك يدخل في مفاوضات مع حجازي واللاعب يرد

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

الآن

تركي آل الشيخ يعرض علاج محمد محمود على حسابه الشخصي

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي على رادار أستون فيلا

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة جينك وليفربول بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش LIVER POOL الآن NOW

منذ حوالي 16 ساعة

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

الآن

يلا شوت - كورة اون لاين مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وجينك اليوم 23-10-2019 في دوري أبطال أوروبا بمشاركة محمد صلاح NOW

منذ حوالي 15 ساعة

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ ساعتين و 35 دقيقة

خالد أبو بكر يكشف كواليس إعجاب الرئيس الروسي بكرافت "السيسي"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كواليس إصابة محمد محمود في قدمه الثانية أثناء التدريب

منذ ساعتين و 24 دقيقة

شاهد.. مقاطع فيديو تفضح تناقضات الهارب هشام عبدالله

منذ حوالي 6 ساعات

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

الآن

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ حوالي 12 ساعة

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

الآن

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

الآن

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORAONLINE كورة لايف I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 16 ساعة
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:40 م

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

07:43 م

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

DMCA.com Protection Status