جامعة الإسكندرية: تيسير إجراءات التسجيل للدراسات العليا لأطباء وزارة الصحة (صور)



كما أحيط المجلس علما بروتوكول التعاون المبرم بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة وبمقتضاه يتم منح الطلاب والطالبات الملتحقين بكليات ومعاهد الجامعة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا من المستحقين للحافز الرياضي الفائزين ببطولات أوليمبية وعالمية وافريقية منحا دراسية نتيجة لتميزهم وتفوقهم ومساهمتهم في رفع راية جمهورية مصر العربية في المحافل العالمية.



كما استعرضت الدكتورة ألاء جعفر، المدير التنفيذي لوحدة المكتبة الرقمية بالجامعة عرضا تفصيليا بشأن استهلاك بعض الأبحاث والرسائل عند فحصها من خلال نظام IThenticate اكثر من وحدة، ووافق المجلس على ان تتحمل الجامعة تكلفة شراء وحدات إضافية لتغطية النقص في الواحدت ومايزيد سيكون للعام القادم، على ان يدفع الباحث القيمة المالية الفعلية للوحدات المستخدمة في فحص اتتاجه.



كما قرر المجلس الموافقة على إتفاقية التعاون بين معهد إدارة الشركات (IAE) بجامعة بواتيه بفرنسا والقسم الفرنسي للإدارة بالاسكندرية ( DFGA) بكلية التجارة جامعة الاسكندرية، والموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي والتعليمي بين جامعة الاسكندرية وجامعة خواريس اوتونوموس تاباسكو بالولايات المتحدة المكسيكية.



هذا وقد وافق المجلس على اتفاقية التعاون بين كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية وجامعة فيليبس ماربورج بالمانيا، وافق المجلس الموافقة على اتفاقية التعاون بين جامعة الاسكندرية والكلية الحديثة للتجارة والعلوم بسلطنة عمان Modern College and Science، في مجال تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس فضلا عن التعاون بين المشترك.



أكد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، بجلسته المنعقدة، اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور هشام جابر، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على ضرورة تيسير إجراءات التسجيل للدراسات العليا لاطباء وزارة الصحة خلال الفترة القادمة، وذلك بغية تنمية قدراتهم وخبراتهم العملية والعلمية، كما أكد جابر على ضرورة زيادة أعداد أطباء وزارة الصحة المتقدمين للدراسات العليا، لاسيما بعد انطلاق مشروع التأمين الصحى بجمهورية مصر العربية وضرورة تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.