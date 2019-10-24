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"التعليم" تعلن بدء بطولات الجمهورية للأنشطة الطلابية للمدارس

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:52 م
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البطولات
البطولات
ريم محمود
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أعلنت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، بدء بطولات الجمهورية للمدارس للعام الدراسي 2019-2020، في ضوء اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالأنشطة الرياضية، والثقافية، والفنية، والاجتماعية لدورها الأساسي في تنشئة الطلاب وتنمية مهاراتهم.

وأشارت الدكتورة إيمان حسن، رئيسة الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، إلى انطلاق بطولة الجمهورية للجمباز الإيقاعى للمراحل التعليمية الثلاثة التي أقيمت بنادي القاهرة الرياضي، بمشاركة محافظات (القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والسويس والغربية)، مشيرة إلى أن البطولة شهدت هذا العام تنافس قوي بين الطالبات، حيث تم تعديل الأدوات لتصبح أدوات المرحلة الثانوية (الطوق، الكرة، الشريط، الصولجان)، موضحة أنه يتم استخراج النتائج فردي عام على المراكز الأربعة الأولى.

وأضافت الدكتورة إيمان حسن أنه تجري حاليًا بطولة الجمهورية للجمباز الفني للمراحل الثلاثة، والمقامة بالمركز الأولمبي بالمعادي بمشاركة محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، الشرقية، الإسكندرية، كفر الشيخ، الإسماعيلية، المنيا، الدقهلية، المنوفية)، كما ستقام الأحد القادم بطولة الجمهورية للسلاح (بنين - بنات) للمرحلتين الثانوية والإعدادية بنادي السلاح بالأزبكية في سلاح (السيف، سيف المبارزة، الشيش) بمشاركة محافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية ودمياط والغربية وبورسعيد والإسماعيلية).

كما أوضحت الدكتورة جيهان علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية أنه إلى جانب البطولات المدرسية هناك العديد من الأنشطة الرياضية التي يتم تنفيذها بمشاركة طلاب المدارس، حيث أقيم مهرجان للتايكوندو للتعريف باللعبة ونشرها بين طلبة المدارس، كما أقيم العديد من مارثون المشي والجري بعدة محافظات، لافتة إلى أنه نسعى دائمًا إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة بين الطلبة والطالبات.
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