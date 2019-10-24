عاجل.. كلمة الرئيس اللبناني بشأن الاحتجاجات

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن حرية التعبير مقدسة في البلاد ويجب أيضا الحفاظ على حرية التنقل.

وقال الرئيس اللبناني، اليوم الخميس، في كلمة له وجهها للمحتجين، إنه يجب إعادة النظر في الوضع الحكومي الحالي لتتمكن السلطة التنفيذية من العمل.

وأضاف الرئيس اللبناني: "من موقعي سأكون الضمانة لتحقيق الإصلاح ولسماع كلمة المحتجين"، مشيرًا إلى أن الحوار هو دائما الطريق الأسلم للإنقاذ وأنا أنتظركم.

وأوضح ميشال عون، أن النظام في لبنان لن يتغير في الساحات وإنما من خلال المؤسسات الدستورية، مؤكدا أن "الذهنية الطائفية هي الأساس وراء كل مشاكلنا".

سعد الحريري يواصل اجتماعاته

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يواصل اجتماعاته واتصالاته مع المسؤولين في الدولة في محاولة للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد منذ أسبوع، في وقت يترقب الشارع كلمة للرئيس ميشال عون الخميس.

وتدخل الاحتجاجات الشعبية في لبنان، الخميس، أسبوعها الثاني وسط تصاعد مطالب المتظاهرين بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة ومحاسبة الطبقة السياسية.

استمرار الاحتجاجات

ويأتي استمرار الاحتجاجات في وقت أعلن مكتب الرئاسة اللبنانية أن الرئيس عون سيوجه، ظهر الخميس، كلمة إلى اللبنانيين يتناول فيها التطورات الأخيرة في البلاد.

ويخيم على لبنان إضراب عام دعا إليه المتظاهرون الأربعاء، في وقت واصلت المؤسسات العامة والخاصة في البلاد إغلاق أبوابها، بسبب قطع الطرقات الرئيسية في المدن الكبرى، بما فيها العاصمة بيروت.