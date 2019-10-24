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قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:52 م
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الزمالك
الزمالك
حسن شحاتة
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يترقب عشاق الكرة الإفريقية، خاصة مشجعى الفارس الأبيض المباراة المنتظرة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد جينيراسيون فوت السنغالي في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر الجاري ضمن إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، لذلك نقدم لكم في السطور التالية تردد قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك

وتذاع مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد جينيراسيون عبر قناة مفتوحة أون سبورت on sport، والتي تعد أهم القنوات الرياضية، وذلك نظرًا لإذاعتها للأدوار التمهيدية للأندية المصرية في البطولة الأفريقية وبطولة الكونفدرالية، ومباريات الدوري المصري، وكأس مصر.

تردد قناة مفتوحة أون سبورت on sport

ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباراة الزمالك المصيرية في البطولة الأفريقية، في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، وذلك بعد الخسارة المفاجأة التي تعرض لها الزمالك في مباراة الذهاب على الأراضي السنغالية بنتيجة 2 1، ليصبح الزمالك في حاجة للفوز بنتيجة 1 0، لضمان التأهل لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

تردد قناة أون سبورت on sport الناقلة لمباراة الزمالك ضد جينيراسيون

وسيتم بث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عبر قناة اون سبورت on sport بشكل مجاني، عبر بثها المباشر عبر القمر الصناعي نايل سات، للاستمتاع بمشاهدة مباراة الفارس الأبيض، وكانت المباراة من المقرر حسمها لصالح الزمالك بعد انسحاب الفريق السنغالي بسبب نقل المباراة لملعب برج العرب، إلا أن نادي جينيرايون رفض أن تمر الأمور دون تصعيدها للاتحاد الأفريقي الذي قرر إعادة المباراة بين الفريقين يوم 24 أكتوبر الجاري، لحسم البطاقة الأخيرة المؤهلة لدور الستة عشر.

تردد قناة أون سبورت on sport، وتنطلق القناة بثها على القمر الصناعي نايل سات، عبر تردد 10853، بمعدل ترميز 27500، باستقطاب أفقي، وبمعامل تصحيح الخطأ 56، لذلك يمكنكم الاستمتاع بالمباراة فور انطلاقها للاستمتاع بجميع أحداثها النارية المنتظرة على الأراضي المصرية في دوري أبطال إفريقيا



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