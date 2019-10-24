أبرزهم "مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون".. رسائل "السيسي" في قمة "روسيا - أفريقيا"

شهدت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة العامة الأولى للقمة الأفريقية الروسية، التي تعقد في مدينة سوتشى، العديد من الرسائل، حيث تضمنت محددات ومحاور الرؤية الأفريقية لقضايا القارة والاتحاد الأفريقي وكيفية إدارة ملف التعاون المشترك بين روسيا وأفريقيا خلال المرحلة المقبلة.





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الرئيس الروسي بوتين الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي، والذي يعد المنتدى أكبر حدث في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية، حيث سيساهم في تطوير مجالات التعاون بين روسيا والقارة السمراء في مختلف المجالات، كما سيكون التكامل الاقتصادي أحد الموضوعات الرئيسية للمنتدى الاقتصادي، حيث إن أحد أهم الفعاليات خلال المنتدى جلسة حوار مكرسة لتبادل تجربة التكامل بين البلدان بعنوان: "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أفريقيا: اتجاهات وآفاق تطوير عمليات التكامل والتعاون".





كما يستأنف الرئيس اليوم لقاءاته الثنائية مع الزعماء المشاركين في القمة لبحث عدد من الملفات الثنائية، فضلا عن لقاء رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد لبحث تطورات ملف أزمة سد النهضة. ويشهد الرئيسان السيسي وبوتين مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين روسيا ومفوضية الاتحاد الأفريقى في عدة مجالات للتعاون بين الجانبين.





انطلاق مؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة ديسمبر المقبل

وأعرب الرئيس السيسي عن الامتنان والتقدير للرئيس الروسي وللشعب الروسي على حفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز، قائلاً: "الشعوب الأفريقية والشعب الروسي يربطهما أكثر من التعاون والتطلعات والتحديات".





وأعلن الرئيس السيسي، عن تنظيم مصر لمؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة يومي 11 و12 ديسمبر المقبل، موجها الدعوة للرئيس الروسي لحضور القمة.









مكافحة الإرهاب أحد تحديات التنمية في أفريقيا

وقال الرئيس السيسي، إن التعاون الروسي الأفريقي متواصل منذ منتصف القرن الماضي، مشيرا إلى أن الدول الأفريقية تعمل على حوكمة شركاتها لزيادة جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أنه عمل على زيادة تنافسية المنتجات الأفريقية على المستوى العالمي وأن هناك حاجة ماسة لدعم إعادة الإعمار ما بعد النزاعات في القارة الأفريقية. وقال الرئيس إن مكافحة الإرهاب أحد التحديات التي تواجه جهود التنمية في القارة الأفريقية.





الإشادة بدور السيسي في تنظيم قمة "روسيا - أفريقيا"

من جانبه أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنظيم المنتدي، مضيفًا أن الرئيس السيسي لعب دورا كبيرا في الإعداد للمنتدى الروسي الأفريقي كرئيس للاتحاد الأفريقي، مؤكدًا أن من أهداف روسيا اليوم رفع مستوى التعاون الاقتصادي والاجتماعي مع أفريقيا.





كما أكد الرئيس الروسي، أن الإرهاب والقرصنة والربيع العربي يمنعون الدول الأفريقية من التطور وروسيا ستساعد على حل هذه المشكلات، قائلا "كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي تعتزم روسيا مواصلة المشاركة بنشاط في تطوير الخط الإستراتيجي للمجتمع الدولي واتخاذ إجراءات عملية لتعزيز السلام والاستقرار في أفريقيا وضمان الأمن الإقليمي".





تأيد زيادة دور الدول الأفريقية في حل النزاعات المحلية

وأضاف بوتين، أنه يؤيد زيادة دور الدول الأفريقية في حل النزاعات المحلية مضيفا: "نحن على استعداد لمواصلة تدريب العسكريين والعاملين بهيئات إنفاذ القانون في البلدان الأفريقية في المؤسسات التعليمية المتخصصة الروسية"، متابعا "حاليا يدرس أفراد عسكريون من 20 دولة أفريقية في جامعات وزارة الدفاع الروسية".





وأضاف: "من أجل تعزيز الفعالية القتالية للقوات المسلحة الوطنية في البلدان الأفريقية يجري التعاون في المجالين العسكري والعسكري التقني"، متابعا: "تعزيز علاقاتنا مع الدول الأفريقية إحدى أولويات السياسة الخارجية لروسيا كما ستواصل روسيا نهجها الإستراتيجي القائم على ترسيخ الأمن والحد من النزاعات في أفريقيا".





وقال بوتين: "مواقف روسيا والدول الأفريقية متقاربة وذلك يسمح لنا بتنسيق تحركاتنا الدولية، كما نسعى لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في مجال مكافحة الإرهاب"، مضيفا: "هناك تعاون عسكري وفني متواصل بين روسيا ونحو 30 دولة في القارة الأفريقية، كما أن تعزيز التعاون التجاري مع أفريقيا محوري وحجم التجارة تضاعف خلال 5 سنوات".