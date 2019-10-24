Advertisements
Advertisements
Advertisements

أبرزهم "مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون".. رسائل "السيسي" في قمة "روسيا - أفريقيا"

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:12 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements

شهدت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة العامة الأولى للقمة الأفريقية الروسية، التي تعقد في مدينة سوتشى، العديد من الرسائل، حيث تضمنت محددات ومحاور الرؤية الأفريقية لقضايا القارة والاتحاد الأفريقي وكيفية إدارة ملف التعاون المشترك بين روسيا وأفريقيا خلال المرحلة المقبلة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الرئيس الروسي بوتين الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي، والذي يعد المنتدى أكبر حدث في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية، حيث سيساهم في تطوير مجالات التعاون بين روسيا والقارة السمراء في مختلف المجالات، كما سيكون التكامل الاقتصادي أحد الموضوعات الرئيسية للمنتدى الاقتصادي، حيث إن أحد أهم الفعاليات خلال المنتدى جلسة حوار مكرسة لتبادل تجربة التكامل بين البلدان بعنوان: "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أفريقيا: اتجاهات وآفاق تطوير عمليات التكامل والتعاون".

كما يستأنف الرئيس اليوم لقاءاته الثنائية مع الزعماء المشاركين في القمة لبحث عدد من الملفات الثنائية، فضلا عن لقاء رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد لبحث تطورات ملف أزمة سد النهضة. ويشهد الرئيسان السيسي وبوتين مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين روسيا ومفوضية الاتحاد الأفريقى في عدة مجالات للتعاون بين الجانبين.

 
انطلاق مؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة ديسمبر المقبل
وأعرب الرئيس السيسي عن الامتنان والتقدير للرئيس الروسي وللشعب الروسي على حفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز، قائلاً: "الشعوب الأفريقية والشعب الروسي يربطهما أكثر من التعاون والتطلعات والتحديات".

وأعلن الرئيس السيسي، عن تنظيم مصر لمؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة يومي 11 و12 ديسمبر المقبل، موجها الدعوة للرئيس الروسي لحضور القمة.


مكافحة الإرهاب أحد تحديات التنمية في أفريقيا
وقال الرئيس السيسي، إن التعاون الروسي الأفريقي متواصل منذ منتصف القرن الماضي، مشيرا إلى أن الدول الأفريقية تعمل على حوكمة شركاتها لزيادة جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أنه عمل على زيادة تنافسية المنتجات الأفريقية على المستوى العالمي وأن هناك حاجة ماسة لدعم إعادة الإعمار ما بعد النزاعات في القارة الأفريقية. وقال الرئيس إن مكافحة الإرهاب أحد التحديات التي تواجه جهود التنمية في القارة الأفريقية.

 
الإشادة بدور السيسي في تنظيم قمة "روسيا - أفريقيا"
من جانبه أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنظيم المنتدي، مضيفًا أن الرئيس السيسي لعب دورا كبيرا في الإعداد للمنتدى الروسي الأفريقي كرئيس للاتحاد الأفريقي، مؤكدًا أن من أهداف روسيا اليوم رفع مستوى التعاون الاقتصادي والاجتماعي مع أفريقيا.

 كما أكد الرئيس الروسي، أن الإرهاب والقرصنة والربيع العربي يمنعون الدول الأفريقية من التطور وروسيا ستساعد على حل هذه المشكلات، قائلا  "كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي تعتزم روسيا مواصلة المشاركة بنشاط في تطوير الخط الإستراتيجي للمجتمع الدولي واتخاذ إجراءات عملية لتعزيز السلام والاستقرار في أفريقيا وضمان الأمن الإقليمي".

 
تأيد زيادة دور الدول الأفريقية في حل النزاعات المحلية
وأضاف بوتين، أنه يؤيد زيادة دور الدول الأفريقية في حل النزاعات المحلية مضيفا: "نحن على استعداد لمواصلة تدريب العسكريين والعاملين بهيئات إنفاذ القانون في البلدان الأفريقية في المؤسسات التعليمية المتخصصة الروسية"، متابعا "حاليا يدرس أفراد عسكريون من 20 دولة أفريقية في جامعات وزارة الدفاع الروسية".

وأضاف: "من أجل تعزيز الفعالية القتالية للقوات المسلحة الوطنية في البلدان الأفريقية يجري التعاون في المجالين العسكري والعسكري التقني"، متابعا: "تعزيز علاقاتنا مع الدول الأفريقية إحدى أولويات السياسة الخارجية لروسيا كما ستواصل روسيا نهجها الإستراتيجي القائم على ترسيخ الأمن والحد من النزاعات في أفريقيا".

وقال بوتين: "مواقف روسيا والدول الأفريقية متقاربة وذلك يسمح لنا بتنسيق تحركاتنا الدولية، كما نسعى لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في مجال مكافحة الإرهاب"، مضيفا: "هناك تعاون عسكري وفني متواصل بين روسيا ونحو 30 دولة في القارة الأفريقية، كما أن تعزيز التعاون التجاري مع أفريقيا محوري وحجم التجارة تضاعف خلال 5 سنوات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

روسيا افريقيا روسيا المنتدى الروسي الأفريقي القمة الروسية القمة الإفريقية الروسية الإفريقي الروسى آبي آحمد

أخبار تهمك

عاجل - مفاجأة نجم الزمالك يستقر على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. شقيق هيثم أحمد زكي يقلب الطاولة: هذا ما كان يريده قبل وفاته

منذ يوم

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

منذ حوالي 8 ساعات

تردد قناة MBC Action إم بي سي أكشن الناقلة مجانا لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. بث مباشر

منذ حوالي 14 ساعة

تردد قناة KSA SPORTS HD 1 السعودية الرياضية الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم

منذ حوالي 17 ساعة

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

منذ حوالي 11 ساعة

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تردد قناة إم بي سي أكشن «MBC Action» الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل الآن

منذ حوالي 14 ساعة

انخفاض في أسعار هذه السلع.. خبر سار لجميع المواطنين من "الغرفة التجارية" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يوجه رسالة نارية إلى مدرب البرازيل

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يغري أحمد فتحي بمليون دولار لخطفه من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباراة البرازيل ضد الأرجنتين بث مباشر

منذ يوم

عاجل.. بيان جديد من الحكومة بشأن مفاوضات سد النهضة برعاية أمريكا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السعودية تعلن وفاة أحد أفراد العائلة المالكة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تنفيذ أول توصيات اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة (صورة)

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

بوتين يهنئ قادة بلدان القارة السمراء بـ"يوم إفريقيا"

قبيل انطلاقها.. جدول أعمال قمة "سوتشي" برئاسة "السيسي وبوتين"

غدا.. السيسي ونظيره الروسي يفتتحان المنتدى الاقتصادي "الإفريقي – الروسى"

"مصر مهتمة بسرعة انتهاء المنطقة الصناعية الروسية".. رسائل السيسي لبوتين من قمة سوتشي

"السيسي": نقدر الرغبة الروسية في تعزيز التعاون مع دول أفريقيا

"تمكين المرأة الأفريقية".. رسائل السيسي من الجلسة الافتتاحية لمنتدى "روسيا - إفريقيا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:50 م

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

09:22 م

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

10:04 ص

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

12:45 ص

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباراة البرازيل ضد الأرجنتين بث مباشر

09:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status