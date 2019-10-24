"11 قضية تهريب".. جهود "أمن المنافذ" خلال 24 ساعة



في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (11) قضية تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع- قطع غيار سيارات- أدوات مكتبية- مستحضرات تجميل- حقائب مدرسية- عدد يدوية- خراطيم- هواتف محمول- أثاث منزلي خشبي) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا (4030544 أربعة مليون وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأربعة وأربعون جنيهًا).



في مجال مكافحة جرائم تهريب آثار: ضبط (1) قضية تهريب "عملات معدنية برونزية ترجع للعصر الروماني اليوناني".

في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (1) قضية تهريب أقراص مخدرة "أكساتسى".

في مجال الأمن العام: ضبط عدد (55) قضية من أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات السائقين، مخالفات المسطح المائي، انتهاء فترة التصريح).



في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1074) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (246) حكما قضائيا متنوعا.

في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (1) قضية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.



أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالي: