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"11 قضية تهريب".. جهود "أمن المنافذ" خلال 24 ساعة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:51 م
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أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (11) قضية تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع- قطع غيار سيارات- أدوات مكتبية- مستحضرات تجميل- حقائب مدرسية- عدد يدوية- خراطيم- هواتف محمول- أثاث منزلي خشبي) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا (4030544 أربعة مليون وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأربعة وأربعون جنيهًا).

في مجال مكافحة جرائم تهريب آثار: ضبط (1) قضية تهريب "عملات معدنية برونزية ترجع للعصر الروماني اليوناني".
في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (1) قضية تهريب أقراص مخدرة "أكساتسى".
في مجال الأمن العام: ضبط عدد (55) قضية من أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات السائقين، مخالفات المسطح المائي، انتهاء فترة التصريح).

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1074) مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (246) حكما قضائيا متنوعا.
في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (1) قضية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
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قضايا تهريب حوادث الفجر اخبار الحوادث

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