رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية لشهر أكتوبر

أصبح الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية 2019 أسهل كثيرا من ذي قبل، وذلك عبر رابط موقع الشركة السعودية للكهرباء الإلكتروني الرسمي، يمكن بسهولة سداد فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر المفتضر سدادها يوم 28 من كل سهر ميلادي، وعلى المواطنين السعوديين معرفة فاتورة الكهرباء بالطريقة الإلكترونية.





رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية 2019 لشهر أكتوبر





اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــا - أولا يجب القيام بزيارة الرابط الإلكتروني الخاص بـ”الشركة السعودية للكهرباء“،





- في حالة لم يكن لديك عضوية على الموقع، يجب القيام بتسجيل عضوية جديدة وذلك عن طريق إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة السر ثم بعد ذلك يتم التسجيل.





- بعد ذلك يتم تسجيل الدخول، وعند الدخول الموقع سيعرض لك كل خدمات الشركة، وذا كنت تريد معرفة الفاتورة عليك اختيار استعراض الفواتير .





- سيقوم الموقع التابع للشركة بعدها مباشرة بعرض كل التفاصيل الخاصة بالفاتورة الخاصة بك والتي أدخلت بياناتها وقيمة فاتورتك الشهرية واستهلاكك الشهري بالكيلو وات.





طرق سداد فواتير الكهرباء





هناك أكثر من طريقة لسداد فاتورة الكهرباء بالسعودية لشهر اكتوبر الجاري





الهاتف المصرفي.

الإنترنت.

الصراف الألي.





وتوفر لك الشركة خدمة إرسال برقية علي بريدك الإلكتروني شهرياً محتواها صدور فاتورة الكهرباء المخصصة بك.





والاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء، يتم عن طريق استخدام رقم الحساب أو رقم العداد وذلك عن طريق وقع الرسمي للشركة السـعودية للكهرباءز





ما هو برنامج تيسير؟





هو خدمة أطلقتها الشركة السعودية للكهرباء، لتساعد فئة كبيرة من المواطنين في تسديد فاتورة الكهرباء، وسيكون ذلك للأشخاص الذي يتراوح استهلاكهم بين 300: 3000 ريال سعودي.





وسوف يتم تسجيل من تتراوح فواتيرهم ما بين 300 إلى 3000 ريال تلقائيا.





كيف يمكن الاعتراض على فاتورة الكهرباء



