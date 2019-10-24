

ضبط مسئول مصنع لإنتاج الحلوى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الخصوص (بمحافظة القليوبية) لحيازته (15،845) طن حلوى المولد "منتج نهائى- مستلزمات إنتاج- هوالك حلوى الموسم الماضى" معبأة داخل عبوات ذات أحجام وأوزان مختلفة بدون مستندات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق بمناسبة حلول الإحتفال بالمولد النبوى الشريف.



ضبط المدير المسئول عن إدارة مصنع منظفات صناعية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الخصوص (بمحافظة القليوبية) لحيازته (27،445) طن مواد خام لمستلزمات إنتاج "كلور– صابون سائل– ملح طعام– جلسرين- سلفونيك" وكذا (2080) لتر منظفات صناعية "منتج نهائى" مجهولة المصدر غير مدون عليها أية بيانات تجارية، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق.



ضبط (3) من المسئوين عن إدارة مخابز لإنتاج الرغيف البلدى المدعم بدائرة قسم شرطة العامرية أول (بمحافظة الإسكندرية) لإستيلائهم على على أموال الدعم بإجمالى مبالغ قدرها (3،219،411) مليون جنيه تحصلوا عليها دون إنتاج الخبز فعليًا.. طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:ضبط (1162) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-