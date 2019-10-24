تعرف على جهود شرطة البيئة خلال 24 ساعة

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بعدة حملات تفتيشية مكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها على النحو التالي:



في مجال ضبط مخالفات مستلزمات الإنتاج الزراعي

ضبط (5) قضايا عبارة عن (4 مصانع- مخزن) بإجمالي مضبوطات بلغت (2،850 طن مستحضرات تجميل "بدون ترخيص، غش تجاري"- 74،935 طن أسمدة زراعية- 10 طن أدوية بيطرية "بدون ترخيص، منتهية الصلاحية، مجهولة المصدر، محظور تداولها) وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.



في مجال حماية البيئة والصحة العامة

ضبط (49) سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.

ضبط (6) مطعم وكافيه بمخالفات (عدم وجود ترخيص مزاولة النشاط- عدم وجود سجل الحالة البيئية- عدم تخصيص حيز للمدخنين- عدم التخلص الآمن من المخلفات الصلبة).

ضبط (6) مصنع بلاستيك (مزاولة النشاط بدون ترخيص- عدم الحصول على الموافقة البيئية- عدم وجود سجل الحالة البيئية- عدم ارتداء العاملين مهمات الوقاية- الحرق المكشوف لفارغ الكانز).

ضبط (7) قضايا في مجال التلوث السمعي – بمخالفات (ضوضاء بمكبرات الصوت).

ضبط (12) قضية فى مجال الملاحة الداخلية (مخالفة شروط التراخيص – عدم إكتمال الطاقم الملاحي – القيادة بدون ترخيص – حمولة زائدة).

ضبط (67) قضية (في مجال حماية الثروة السمكية).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

