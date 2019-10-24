"السيسي": رئيس وزراء إثيوبيا أثبت أنه رجل سلام حقيقي

جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهنئته لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بحصوله على جائزة نوبل للسلام.



وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش الجلسة الأولى للقمة الإفريقية الروسية، اليوم الخميس،: "اسمحوا لي أن أتقدم لأخي السيد آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، مرة أخرى بالتهنئة لحصوله على جائزة نوبل للسلام، وهو أثبت أنه رجل سلام حقيقي".



هذا والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الخميس، على هامش منتدى أعمال القمة الروسية الإفريقية المنعقدة في مدينة سوتشي الروسية، والتي يشارك بها الزعيمان إلى جانب عدد من القادة والرؤساء.



ووصل الرئيس السيسي أول أمس، إلى منتجع سوتشي جنوب روسيا، لرئاسة القمة الأفريقية الروسية بالمشاركة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



ومن المقرر، أن يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة لقاءات مع القادة والزعماء الأفارقة المشاركين بالقمة الإفريقية الروسية.

